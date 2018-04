Roma | rinnovo di contratto per Luca Pellegrini | insieme fino al 2022

Roma - bloccata la trattativa per il rinnovo di Florenzi. Juventus e Inter... : Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di di Alessandro Florenzi con la Roma . Secondo quanto riporta Rai Sport , il club giallorosso non ha ancora accettato la richiesta del calciatore, che vorrebbe aumentare l'ingaggio passando da 1,8 a 3,5 milioni di euro all'anno più bonus. Inter e Juventus continuano ...

Roma - Monchi : 'Rinnovo di Pellegrini? Siamo fiduciosi. Su Balotelli...' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport : 'Questa squadra merita rinforzi invece che cessioni importanti? Noi proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Questo è il mio lavoro. Questa Roma è forte e penso che ...

Roma - Alisson potrebbe restare. Monchi studia il rinnovo : Jim Pallotta ha tra le mani il portiere più forte d'Europa, un estremo difensore che può arrivare a valere fino a 70 milioni di euro . Una plusvalenza straordinaria, dato che il presidente della Roma ...

Roma - ag. Alisson : 'Non abbiamo parlato col Liverpool. Sul rinnovo...' : Il suo agente, Zé Maria Neis , ne parla al Sun : 'Alisson è sicuramente uno dei migliori portieri al mondo. Ama la Roma al 100%. Firmerà un nuovo contratto? Ora è concentrato soltanto sulla Serie A e ...

Fassone : 'Accanimento a orologeria con Yonghong Li. Romagnoli? Trattiamo il rinnovo. Donnarumma ama il Milan' : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io lo Sport del momento del no CAMBIAMENTO - 'Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto. Forse non ce lo aspettavamo ...

Mercato Roma - dal Brasile : contatti in fase avanzata - il rinnovo potrebbe non bastare : Il rinnovo, però, includerebbe anche una clausola rescissoria molto sostanziosa, 70/80 milioni per intenderci, che renderebbero Alisson, in caso di pagamento, il portiere più costoso al mondo . ...

Roma al lavoro per il rinnovo di Alisson : Alisson è probabilmente la nota più positiva della stagione della Roma finora, e i giallorossi lavorano per blindarlo. Il portiere brasiliano, corteggiato da Liverpool, Real Madrid e Psg, nelle ...

Intrigo Florenzi - il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare : rifiutato il Milan - la Juve ci prova : Tra la rincorsa ad un piazzamento Champions e gli ottavi di finale della ‘coppa dalle grandi orecchie’ con lo Shakhtar, la Roma dovrà ritagliarsi dello spazio per pensare al futuro di Alessandro Florenzi. Da settiamane si discute di un possibile rinnovo del contratto (in scadenza nel 2019) ma la firma tarda ad arrivare. Le parti non hanno ancora trovato un accordo e al momento nessuno vuole schiodarsi dalla propria posizione. Il ...

Roma - Florenzi/ Il rinnovo del contratto è pronto - solo lui e De Rossi resteranno in estate : Roma, Florenzi: il rinnovo del contratto è pronto, ma c’è la fila per il giallorosso. Facciamo il punto sulla situazione contrattuale del giocatore tuttofare del club capitolino(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:19:00 GMT)