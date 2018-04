Roma | l' assessore ai trasporti Meleo | ' Niente allarmismi su Atac | il servizio va avanti'

Roma - via un altro assessore : E' ufficiale: l'assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Adriano Meloni lascerà la giunta Raggi. La notizia, che si rincorreva già da tempo sui media, viene confermata da fonti del ...

La Raggi perde un altro pezzo Lascia l'assessore al Commercio Roma - che cosa accade nella giunta : La giunta di Roma guidata da Virginia Raggi perde un altro pezzo, e continua così la morìa di assessori capitolini. Anche l'assessore al Commercio Adriano Meloni, infatti, Lascia l'incarico Segui su affaritaliani.it

Roma - si dimette l'assessore al Commercio Adriano Meloni : in bilico anche Gennaro : E' ufficiale: Adriano Meloni non sarà più assessore al Commercio nella giunta capitolina di Virginia Raggi. Quanto anticipato oggi sulle colonne de Il Messaggero viene...

Paola Giannone - la quasi-assessore scartata da Virginia Raggi cade in una buca a Roma e cita il Comune per danni : Un caso ai limiti dell'incredibile, quello che ha come protagonista Paola Giannone , militante del Movimento 5 stelle e aspirante assessore ai Lavori pubblici ai tempi dell'elezione di Virginia Raggi ...

Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi : Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi Bocciata dal sindaco, Paola Giannone si è fratturata il naso e ha riportato varie ferite cadendo nell’atrio della scuola di via Fabiola sulla Gianicolense Continua a leggere L'articolo Mancato assessore M5s a Roma cade in una buca e fa causa… alla Raggi proviene da NewsGo.

Roma - mancato assessore M5s cade in una buca e fa causa... alla Raggi : Dopo essere stata bocciata dal sindaco Virginia Raggi come aspirante assessore ai Lavori pubblici in favore di Margherita Gatta, la militante grillina Paola Giannone ha deciso di fare causa al Comune ...

Roma : assessore - buche? Spero ok in 2 mesi : ANSA, - Roma, 14 MAR - "Il piano Marshall sarà potenziato con ulteriori squadre in città. Ci sono tantissima buche, non sono quantificabili, ma ci vuole un certo tempo" per sistemarle. "Quando mi ...

Roma - disastro buche : l'assessore Gatta è in bilico - salta il capo della Manutenzione : 'Per caso ci sono ancora sacchi di asfalto freddo? C'è un mio amico che vorrebbe riparare qualche buca gratis...', domanda Margherita Gatta nella chat dei lavori pubblici del M5S Romano. E la trovata ...

L'assessore : "In arrivo 'piano Marshall' per Roma" : "Sono immagini che fanno sicuramente molta rabbia . Noi sappiamo bene e condividiamo i disagi che stanno sopportando i cittadini romani in questi giorni, ne siamo assolutamente consapevoli. Vogliamo ...