Roma | Arrestato ladro di autoradio e navigatori

(Di martedì 17 aprile 2018)– La Polizia di Stato haun ucraino di 23 anni mentre rubava il gruppo-navigatore da una city car. Sono stati gli agenti che vigilano sulla Questura die sulle vie limitrofe a raccogliere la segnalazione di un solerte cittadino. Il quale, vedendo il giovane intrufolarsi nella Smart, li ha avvisati. Alla vista dei poliziotti il malvivente e’ sceso dalla vettura tentando un’inutile fuga. In uno zaino aveva nascosto l’mentre in tasca aveva un grosso cacciavite. L’uomo e’ statoe condannato con rito direttissimo ad una pena di 1 anno e 2 mesi. Con annesso obbligo di dimora in un comune della Tuscia. L’è stata restituita alla proprietaria, raggiunta telefonicamente mentre era in vacanza. Proseguono le indagini per accertare la responsabilità dell’uomo per altri furti simili avvenuti in ...