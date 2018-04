Rissa via social tra Crozza e Benatia

Fabrizio Corona sfiora la Rissa/ Video - Silvia Provvedi confessa : "Mi sono spaventata moltissimo - ecco perché" : Fabrizio Corona sfiora la rissa Video, “Pezzo di merd*, chiedimi scusa in ginocchio!”: ecco cosa è successo davanti ad una nota discoteca di Milano nel corso della serata di ieri.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:14:00 GMT)

Rissa sfiorata per Fabrizio Corona : “Pezzo di m… ti vengo a prendere”. La fidanzata Silvia Provvedi interviene a Mattino5 : Rissa sfiorata per Fabrizio Corona davanti a una nota discoteca milanese. La scena è stata ripresa da Milano Today e nel video esclusivo si vede l’ex agente fotografico urlare contro qualcuno: “Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera”. E ancora: “Pezzo di m… , pezzo di m… , dovresti chiedermi scusa in ginocchio, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare l’orologio”. Secondo il ...

Fabrizio Corona - Rissa sfiorata in discoteca : parla Silvia Provvedi : Fabrizio Corona, rissa sfiorata di fronte ad una nota discoteca: interviene Silvia Provvedi a Mattino 5 Di nuovo nei guai Fabrizio Corona, protagonista di una rissa sfiorata in una discoteca. Neanche due mesi dalla scarcerazione e l’ex re dei paparazzi si ritrova a dover affrontare nuovi problemi. Una serata abbastanza movimentata quella di mercoledì 4 […] L'articolo Fabrizio Corona, rissa sfiorata in discoteca: parla Silvia Provvedi ...

Napoli - Rissa finisce nel sangue a via Mezzocannone : due giovani accoltellati : rissa finita nel sangue su via Mezzocannone, nel cuore del centro storico napoletano. L'episodio è avvenuto intorno alle 16,30, mentre la strada era, come sempre, affollata di persone e turisti che la ...

Maxi Rissa in strada fra 40 peruviani : Botte in strada tra una quarantina di persone a Firenze. E' successo ieri, alle prime ore dell'alba, all'angolo tra via delle Porte Nuove e via Benedetto Marcello. A dare l'allarme alcuni residenti ...