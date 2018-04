Rissa tra genitori al campetto da pallone alla partita di calcio tra ragazzi Un papà in

Rissa via social tra Crozza e Benatia : La tempesta di polemiche scatenata da Real Madrid-Juventus non sembra in procinto di diminuire d’intensità. A ormai cinque giorni dalla beffa del Bernabeu, infatti, va in scena una violenta lite verbale tra Maurizio Crozza e Medhi Benatia, il difensore bianconero autore del fallo da rigore che ha spedito gli spagnoli in semifinale di Champions. Ad accendere la miccia ci ha pensato il comico genovese, tornando sul maldestro sfogo del centrale ...

Violenta Rissa a due passi dallo stadio dell’Aston Villa : tra pugni - calci e coltelli spunta anche un machete : Questo è il terrificante momento in cui un teppista brandisce un machete e cerca di colpire un uomo in testa durante l’orribile attacco di strada. La Violenta rissa è avvenuta a pochi passi da Villa Park, sede dell’Aston Villa Football Club, a Birmingham. Il tutto è successo in pieno giorno, sabato pomeriggio. L'articolo Violenta rissa a due passi dallo stadio dell’Aston Villa: tra pugni, calci e coltelli spunta anche un ...

Stella Rossa-Partizan - Rissa in campo e due espulsi. Incidenti anche tra tifosi sugli spalti : Non certo una novità per la stracittadina più pericolosa al mondo. Stella Rossa-Partizan, Incidenti sugli spalti Guarda tutti i video Video curiosi Guarda tutti i video

Serie B : bombe carta - aggressioni - tensione tra tifosi e Rissa tra giocatori : In Serie B, per commentare la 35a giornata di campionato, non si può non partire dalla cronaca, per i fatti successi a Pescara, in occasione della gara tra la squadra di casa ed il Bari. Cori, urla e due bombe carte nei pressi dell'hotel del team barese Già la vigilia del match aveva registrato un increscioso episodio che si è verificato, nella nottata, nei pressi dell'hotel dove alloggiava la squadra barese. Infatti, l'albergo è stato preso ...

Trapani : Rissa in famiglia sfocia in tentato omicidio - un arresto : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Una rissa in famiglia sfocia in un tentato omicidio. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Trapani, dove i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Trapani, del Norm e della Stazione Carabinieri di Borgo Annunziata, hanno tratto in arresto, per il reato di tentato omicidio e porto abusivo di armi, Melchiorre Nicosia, 64 anni, incensurato. Erano circa le 23 quando presso la locale Centrale ...

Bombe sulla Siria e pure tra Berlusconi e Salvini. Rissa dopo i raid : cala il gelo tra i due leader : L' attacco in Siria di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia spacca i due alleati del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . dopo la notizia del raid a Damasco, il leader della Lega si è ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nilufar : Rissa e insulti tra Nicolò e Giordano Video : Nervi tesi tra i corteggiatori di Nilufar Addati a pochi giorni dalla registrazione della fatidica scelta finale [Video]a #Uomini e donne. Le ultimissime di gossip rivelano che sono due i corteggiatori rimasti in studio che si contendono il cuore della giovane tronista napoletana. Stiamo parlano di Giordano e Nicolò, due ragazzi estremamente diversi che in queste ore sono stati protagonisti di una rissa verbale scoppiata sui social network, dove ...

“Che vergogna - fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso costretta a intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante : Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo ...

L'Isola 2018 : bacio tra Jonathan e Amaurys dopo la Rissa Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulL'Isola dei Famosi [Video], il reality di Mediaset, che andra' in onda con l'ultima puntata lunedì 16 aprile su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Jonathan e Amaurys hanno fatto finalmente pace durante il daytime di oggi. L'Isola dei Famosi: Amaurys e Jonathan fanno pace Le novita' delL'Isola dei Famosi [Video] svelano che ieri #Amaurys Perez e Jonathan Kashanian sono stati protagonisti di ...