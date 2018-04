Rinviati i concerti di Alice Merton a Milano e Roma | da aprile a giugno | come richiedere

optimaitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) Saltano gli attesissimidi: la nuova stella del pop europeo avrebbe dovuto esibirsi in due date nel nostro Paese, il 17 e il 18rispettivamente a, al club Santeria, e, al Teatro Quirinetta.La cantautrice tedesca avrebbe dovuto presentare il suo EP di debutto No Roots uscito per la Paper Plane Records, l'etichetta di cui è fondatrice, e distribuito in Italia da Artist First. Il suo primo progetto discografico prende il titolo dall'omonimo singolo che ha spopolato in Europa con 600mila copie vendute, 50 milioni di views su Youtube e l'ingresso nella Top 10 di iTunes in oltre dieci nazioni.Iin programma il 17e il 18sono stati posticipati rispettivamente al 22e 23. Il concerto disi terrà nella stessa location, al Santeria Social Club, mentre quello dicambia ...