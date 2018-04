Rimini Ubriaca e senza slip tenente Usa in servizio presso la base di Poggio Renatico

Rimini - UFFICIALE NATO SEMINUDA E UBRIACA IN SPIAGGIA/ Soldatessa Usa : escluso lo stupro - ma non ricorda nulla : Una donna tenente dell'esercito americano ritrovata SEMINUDA e UBRIACA in una SPIAGGIA di RIMINI, non è stata violentata solo aveva bevuto parecchio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:07:00 GMT)