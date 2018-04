Rimandato Dark Souls Remastered solo per Nintendo Switch

optimaitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) Brutte notizie per chi attendevasu. Con un comunicato ufficiale Bandai Namco Entertainment Europe ha fatto sapere che la versione per la console ibrida diè stata rimandata. La nuova uscita è prevista per questa estate, ma non è stata comunicata una data ufficiale. Stessa sorte è toccata anche all'Amiibodi Solaire di Astora, uscirà anch'esso questa estate., ma non per le altre piattaformeNon è dato sapere il motivo di questo ritardo sudi. L'estate 2018 è un periodo piuttosto lungo, quindi pare che toccherà aspettare. la disparità di trattamento si vede, dato che la versioen PS4 e Xbox One uscirà comunque il pèrossimo 24 maggio, mentre quella PC su Steam il 25 maggio.Inoltre un network test è atteso per le prossime settimane su PC, PS4 e Xbox One.La versione per...