Riforma carceri | Fico chiede riflessione ai gruppi E riceve i complimenti di

Riforma carceri - Fico spinge i partiti : “Serve riflessione sul decreto”. Il Pd : “Intervento apprezzabile - è urgente” : Serve una “riflessione” dei partiti sulla Riforma dell’ordinamento penitenziario, perché l’appello del garante nazionale per i diritti dei detenuti non può rimanere inascoltato. A dirlo è il presidente della Camera Roberto Fico che ha esteso il suo messaggio ai capigruppo durante la riunione per decidere il calendario. Una precedente conferenza dei capigruppo aveva deciso di non fare esaminare il testo del decreto ...

Riforma penitenziaria - perché non sarà una svuota-carceri. Con buona pace della Lega : La Riforma penitenziaria, che nello scorso Consiglio dei ministri ha fatto un ulteriore importante passo avanti, sarebbe uno svuota-carceri per le solite retoriche della paura di massa sempre incapaci di leggere la realtà attraverso dati effettivi, quelle leghiste in testa. Eppure quella Riforma, per chiunque l’abbia letta, non svuoterà proprio nulla e si limiterà a fare piccoli passi verso un modello di pena più in linea con il dettato ...

Il governo ha approvato la Riforma delle carceri : Roma, 16 mar. , askanews, Il governo ha approvato la riforma delle carceri, 'una riforma importante che rivede l'ordinamento penitenziario: non c'è nessun 'salva ladri', le pene per i ladri le abbiamo ...

Carceri - il governo approva la Riforma : più studio e lavoro. Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del consiglio dei Ministri. "Né salva-ladri né svuota-Carceri, a decidere sarà sempre un giudice, valutando il percorso dei detenuti" dice il ministro della Giustizia

Carceri - M5s e Lega contro la Riforma approvata dal governo : “Provvedimento contro la certezza della pena : affronto” : “certezza della pena“. La frase la pronuncia per primo Matteo Salvini, ma dopo qualche ora rimbalza anche sul Blog delle Stelle. La riforma dell’ordinamento penitenziario approvata in consiglio dei ministri non piace né alla Lega né ai Cinquestelle. Con sfumature diverse, ma il concetto è espresso da entrambi i partiti usciti “vincitori” dalle elezioni del 4 marzo. “Vergogna – commenta Salvini – un ...

Carceri - De Pasquale (Ugl) : “Inaccettabile Riforma varata” : Carceri, De Pasquale (Ugl): “Inaccettabile riforma varata da Governo senza consenso popolare”. Non migliora in ogni caso le condizioni di lavoro degli agenti. “Non accettiamo... L'articolo Carceri, De Pasquale (Ugl): “Inaccettabile riforma varata” proviene da Roma Daily News.

Carceri - ok del governo alla Riforma : più misure alternative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

