Ricerca | per studenti Politecnico Mind progetto giovane e dinamico

Ricerca : scoperti superbatteri resistenti nei topi di New York : Nella vita da megalopoli va messo in conto: può capitare di fare spiacevoli incontri e di scoprire che in casa, oltre ai residenti ufficiali, abitano anche scomodi ‘inquilini abusivi’. Succede a New York, dove l’ultima minaccia per la Salute degli abitanti, secondo quanto emerge da uno studio, viene portata direttamente a domicilio dai topi che di frequente infestano gli appartamenti. Un team di Ricercatori, analizzando ...

Ricerca : scoperto il meccanismo che lega il sale all’ipertensione : È nella milza il punto cruciale che lega il consumo eccessivo di sale allo sviluppo dell’ipertensione arteriosa. Un meccanismo complesso, a cavallo tra sistema nervoso e sistema immunitario, al centro di una Ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS). Lo studio apre alla possibilità di sviluppare farmaci innovativicontro uno dei principali problemi di salute ...

Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la Ricerca sul cancro : sembra che l'acquisizione di Withings non stia portando i risultati sperati a Nokia che pare intenzionata a cedere la divisione Health. Tra le compagnie interessate ci sarebbe Google che sta espandendo la propria divisione hardware. L'articolo Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la ricerca sul cancro proviene da TuttoAndroid.

Google sta mandando in pensione Ricerca Vocale per passare a Google Assistant : Google sta mandando in pensione la Ricerca Vocale, almeno nei paesi in cui è disponibile Google Assistant, sostituendolo proprio con l'assistente Vocale. L'articolo Google sta mandando in pensione Ricerca Vocale per passare a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Ricercatori stranieri? In Italia non vengono. Presidente Cnr : “Investire per creare eccellenza” : L’Italia non piace ai Ricercatori europei. Il Paese di Leonardo da Vinci e di Galileo Galilei non attrae più chi si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica. Meglio andare in Gran Bretagna, Germania, Francia o ancora in Svizzera e Spagna piuttosto che venire nella terra del sole e della pizza. Il dato arriva dall’Erc, European Research Council che nei giorni scorsi ha assegnato 653 milioni di euro a beneficio di 269 Ricercatori senior in ...

Francia - esperti a confronto per la giornata della Ricerca italiana nel mondo : 'Insieme all'Ice di Parigi lavoriamo per unire il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni ha detto Teresa Castaldo cercando di creare un primo 'innovazione hub' italiano in Francia. ...

Piattaforma online per aiutare rifugiati Ricerca lavoro : ANSAmed, - ROMA, 13 APR - Far incontrare l'offerta di lavoro dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia con la domanda di aziende e cittadini attraverso una Piattaforma web nei quali è possibile poi ...

Sla - la festa rock Slanciamoci 2018 per la Ricerca sulle patologie neurologiche e per “ribellarsi alla malattia” : Musica rock e divertimento a sostegno, in particolare, della ricerca contro la Sla. La festa organizzata la sera del 12 aprile dall’associazione no profit Slanciamoci all’Alcatraz di Milano, arrivata alla nona edizione, ha coinvolto oltre 3mila persone. “Siamo molto soddisfatti dell’evento, nonostante la pioggia torrenziale. Sono venuti a sostenere la nostra causa sia i ragazzi delle superiori che gli over 60, tutti uniti ...

Ricerca : ingegneri biomolecolari sviluppano anticorpi versatili per “spegnere” patologie infiammatorie : Scienziati del Massachusetts Institute of Technology, della Harvard Medical School e dell’Università Ca’ Foscari Venezia hanno sviluppato in laboratorio una nuova generazione di anticorpi che, secondo i primi test, sono in grado di contrastare patologie infiammatorie croniche con maggiore efficacia rispetto alle terapie tradizionali. Il risultato è stato pubblicato oggi sulla rivista scientifica Nature Communications. Il problema da affrontare ...

Donazioni e trapianti : un laboratorio per fare Ricerca contro il rigetto degli organi : LA FONDAZIONE La Fondazione è stata costituita nel 2017 da Regione, Comune e Città della Salute e della Scienza, con lo scopo di sviluppare la medicina dei trapianti. Tre le aree di attività: ...

Perdita capelli e calvizie : la speranza ridata da una Ricerca : I capelli sono elemento di grande attenzione da parte di donne e uomini. Molteplici sono le cure e i prodotti per capelli che promettono una chioma folta e splendente. Una recente ricerca ha fornito ulteriori dettagli riguardo alla salute dei propri capelli. Ad intraprendere il percorso di ricerca è stato il gruppo di Benedetto Grimaldi dell'Istituto Italiano di Tecnologia insieme all'aiuto dell'Università di Manchester. Lo studio è stato poi ...

Foggia - perquisita l’Università per truffa fondi Ricerca/ Indagato Rettore Ricci : “hanno interrotto le lauree” : Università di Foggia, truffa ai fondi per la ricerca: denunce di due professori fanno indagare anche il Rettore con altre 20 persone. Ultime notizie, Ricci: "interrotte lauree, non bello"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:55:00 GMT)

Foggia - indagati per progetti di Ricerca : 15.40 C'è anche il rettore dell'Università di Foggia tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Foggia su presunte irregolarità nella rendicontazione di alcuni progetti di ricerca finanziati dal Miur al dipartimento di Agraria. Oltre al rettore, al quale questa mattina è stato notificato un avviso di garanzia, sono indagate 20 persone tra cui il direttore del dipartimento,docenti e funzionari. Le ipotesi di reato sono concorso in truffa ...

Università Foggia - fondi Miur per la Ricerca usati per altro : rettore e suo vice indagati per truffa e abuso d’ufficio : Concorso in truffa e abuso d’ufficio all’Università di Foggia: sono queste le ipotesi di reato a carico di ventuno indagati (tra cui rettore e pro rettore dell’ateneo) nell’ambito dell’inchiesta della Procura su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti finanziati dal Miur nell’ambito del Pon ricerca e Competitività 2007-2013, soldi ottenuto dai gruppi di ricerca del Distretto agroalimentare regionale, il ...