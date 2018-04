Ricerca | italiani scoprono la ‘casa’ della schizofrenia

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella Ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una Ricerca : Quando Sanremo c'entra con la politica Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui social e che hanno generato il maggior numero di interazioni, sfuggono all'...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una Ricerca : Fake news e satira hanno dominato tra le notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna elettorale italiana. Almeno cinque risultano essere non vere e una addirittura entra nella top ten. Ha ottenuto un engagement totale di 142.000, l’articolo della testata www.ilfatto.it (nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it) con la notizia del ritrovamento in Sicilia di ...

Chimica - Premio Reaxys-SCI Early Career Researcher 2018 : un incentivo per le aspirazioni dei giovani Ricercatori italiani : Elsevier, leader mondiale nel mondo dell’informazione specializzata in ambito medico e scientifico, e la Società Chimica Italiana (SCI) annunciano la quarta edizione del Reaxys-SCI Early Career Researcher Award. Obiettivo del Premio è supportare la carriera di giovani e talentuosi ricercatori italiani, aiutandoli a promuovere il proprio lavoro a livello internazionale. “Siamo molto contenti della consolidata collaborazione con Elsevier con la ...

Usa - l'ambasciata di Washington celebra i successi italiani nella Ricerca - : La conferenza è stata aperta dall'Ambasciatore d'Italia a Washington Armando Varricchio e dal viceassistente del Segretario di Stato per la Scienza, lo Spazio e la Salute, Jonathan Margolis. La ...

Scienza : l'UE premia 11 Ricercatori italiani - : Undici progetti di ricerca finanziati dall'European Research Council , Erc, si svolgeranno in Italia. Sono invece 16 i ricercatori italiani che hanno beneficeranno degli Advanced Grants, ma cinque di ...

Erc - Advanced Grants : premiati 269 Ricercatori - 16 gli italiani : Roma, 6 apr. , askanews, Sono 269 i ricercatori che beneficeranno degli Advanced Grants 2017, finanziamenti fino a 2,5 milioni di euro ciascuno che l'European Research Council destina alle migliori ...

Gli italiani sono sempre alla Ricerca del miglior prezzo per gli smartphone : Secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it la categoria "cellulari" è al primo posto nelle ricerche effettuate dagli italiani negli ultimi sei mesi: diamo uno sguardo alle statistiche sui modelli più ricercati in questo periodo. L'articolo Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Aiello - Fondazione Emblema - - diamo valore ai dottori di Ricerca italiani : VENEZIA - "La Borsa della ricerca forDoc" è una proposta concreta per avvicinare dottori di ricerca ed imprese impegnate sul fronte dell'innovazione. Il duplice obiettivo che ci siamo dati è di creare ...

Ricercatori italiani - più ritorni che fughe. Esodo maggiore (e senza rientro) per chi viene da Germania e Uk : I cervelli italiani non sono soltanto in fuga, ma rientrano anche. Anzi: il saldo è positivo sul fronte di chi decide di rimpatriare. Il Sole 24 Ore pubblica la sintesi di un rapporto del Joint Research Center della Commissione Europea che elabora gli spostamenti di oltre 6500 studiosi europei. Dalla relazione emerge un “tasso di spostamento del 38,7% nella Ue a 28″ e l’Italia “col suo 45% si piazza a metà ...

Cos’è e a chi spetta il reddito di cittadinanza : requisiti Ricercati dagli italiani - tutte le precisazioni : Cos'è il reddito di cittadinanza e quali son i requisiti per ottenerlo? A chi spetta poi il contribuito statale? Le elezioni di domenica 4 marzo, come oramai noto, non hanno restituito una maggioranza e nonostante la confusione che ne consegue, grazie all'effettivo exploit del Movimento 5 Stelle, sono in molti a chiedersi come fare per ottenere subito l'incentivo da parte del Governo. L'episodio più assurdo in tal senso si è già verificato a ...

Tumori : Ricercatori italiani scoprono il ruolo di una proteina nella proliferazione delle cellule cancerose : Decisivo passo avanti nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi nello sviluppo dei Tumori, grazie a uno studio diretto dal professor Emanuele Giurisato del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università di Manchester. Il lavoro di ricerca, appena pubblicato sull’autorevole rivista PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United ...

Italiani scomparsi in Messico - Ricercati altri tre agenti : Gli agenti che non avevano denunciato l'arresto degli Italiani sono accusati di "sparizione forzata di persone"

Italiani spariti in Messico : Ricercati tre poliziotti : Una delle notizie di cui si sta parlando molto nell’ultimo periodo è quella riguardante la sparizione di tre uomini napoletani in Messico, nello stato di Jalisco. Le persone coinvolte sono Raffaele Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. Cosa è successo? Ormai da un mese non si hanno notizie di Raffaele ed Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino, spariti da un giorno all’altro senza lasciare traccia. L’ultima notizia però getta ...