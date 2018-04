Rfi | accordo con Trento per sviluppo progetti ferroviari

meteoweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Velocizzare l’iter per la circonvallazionea die avviare l’analisi di fattibilità diurbanistici e architettonici importanti per la città. Questi gli obiettivi principali del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Roma da Ezio Facchin, Commissario Governativo per il Tunnel del Brennero, Ugo Rossi, Presidente della Provincia di, Alessandro Andreatta, Sindaco di, e Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Retea Italiana.La firma istituisce un gruppo di lavoro, composto da Rfi, Provincia die Comune di, che definirà le attività per la realizzazione della circonvallazione, opera fondamentale per una migliore gestione del trafficoo in vista del completamento della Galleria di base del Brennero.Inoltre, il protocollo, si legge in una nota ...