Rfi : accordo con Trento per sviluppo progetti ferroviari : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Velocizzare l’iter per la circonvallazione ferroviaria di Trento e avviare l’analisi di fattibilità di progetti urbanistici e architettonici importanti per la città. Questi gli obiettivi principali del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Roma da Ezio Facchin, Commissario Governativo per il Tunnel del Brennero, Ugo Rossi, Presidente della Provincia di Trento, Alessandro Andreatta, Sindaco di ...

Rfi : accordo con Trento per sviluppo progetti ferroviari (2) : (AdnKronos) – Per la circonvallazione ferroviaria è in corso la project review secondo le indicazioni di ‘Connettere l’Italia”, il documento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede di realizzare infrastrutture utili, attraverso percorsi condivisi e agili.La circonvallazione ferroviaria di Trento, insieme a quella di Rovereto, è uno dei quattro lotti prioritari del potenziamento della linea di ...

Crisi Pd - ORfini : “Accordo con M5s sarebbe la fine del Pd. No alla presidenza di una Camera. Chi perde sta all’opposizione” : “Non mi sembra ci siano le condizioni per cui la presidenza di una Camera vada di nuovo a un rappresentante del Pd”. La chiusura all’ipotesi di un primo passo di avvicinamento alla formazione di un governo con i voti del Pd arriva dal presidente del partito Matteo Orfini, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3. Una posizione che si allinea a quella del segretario uscente Matteo Renzi: “Secondo ...