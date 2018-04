Resti umani vicino alla Stazione Centrale | c' è la carta d' identità di un uomo scomparso

Milano - trovati Resti umani in ex deposito vicino alla stazione Centrale : A fare la macabra scoperta un clochard, che cercava riparo nel sotterraneo. Il corpo era avvolto in una coperta: accanto il documento di identità di un uomo...

FOSSA COMUNE PORTO RECANATI/ Trovate altre 30 ossa : "sono Resti umani di un bambino" : Fossa COMUNE PORTO RECANATI: continuano i macabri ritrovamenti intorno al condominio multietnico Hotel House. Dagli scavi vengono alla luce altre 30 ossa: apparterrebbero ad un bambino. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Hotel House - trovati altri Resti umani : PORTO RECANATI " altri frammenti di ossa umane sono stati trovati oggi durante il quarto giorno di scavi nei dintorni del condominio multietnico Hotel House a Porto Recanati dove erano stati rinvenuti ...

“È lei”. Resti umani nel pozzo. La notizia terribile. Scomparsa nel 2010 - di lei si era occupata per mesi “Chi l’ha visto?” : Una scoperta macabra che potrebbe far luce su un mistero che dura da 8 anni. A Porto Recanati, in provincia di Macerata, in un pozzo utilizzato per i rifiuti nei dintorni dell’Hotel House – un grattacielo multietnico fatiscente regno di degrado e spaccio di droga – sono stati ritrovati i Resti di una ragazza. Lo hanno scoperto gli investigatori di Guardia di Finanza e Polizia con l’aiuto dei vigili del fuoco che stavano ...

Costole - vertebre e un cranio : riemergono Resti umani dal cimitero degli invisibili all'hotel house : Il ritrovamento in un vecchio casolare di Porto Recanati, nei pressi di un edificio fatiscente regno di degrado e spaccio di droga. In un pozzo sono stati trovati anche una scarpa bianca, brandelli di foulard e di maglia. Elementi, questi, che portano gli inquirenti a sospettare che parte dei resti appartenga a Cameyi Mossamet, la 15enne bengalese scomparsa da Ancona la mattina del 29 maggio 2010

Prato - escursionista trova Resti umani. Potrebbero appartenere a Sergio Russo - scomparso 3 anni fa : Dell'uomo si erano perse le tracce nell'aprile del 2015: Potrebbero appartenere a lui i resti umani trovati da un escursionista sul Monteferrato.Continua a leggere

Prato - trova Resti umani durante una passeggiata in collina : Esce per una escursione e si imbatte in delle ossa. Si indaga a Prato per il ritrovamento avvenuto alle pendici del Monteferrato, collina a nord della città. Numerosi elementi repertati dai ...

Trovato morto l’anziano scomparso nel 2016 - suoi i Resti umani rivenuti a Udine : Trovato morto l’anziano scomparso nel 2016, suoi i resti umani rivenuti a Udine resti umani sono stati rinvenuti da un passante lungo all’argine del fiume Torre, in Friuli. Sono le ossa di Marino Zucca, scomparso due anni fa durante un violento nubifragio.Continua a leggere resti umani sono stati rinvenuti da un passante lungo all’argine del […]

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arResti nell’agrigentino : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – Colpito dai Carabinieri di Agrigento un gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Finiti in manette quattro trafficanti di esseri umani. E’ questo lo scenario sul quale, per oltre un anno, i militari della Compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno svolto “complesse indagini, attraverso una fitta rete di pedinamenti ed ...

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arResti nell’agrigentino (2) : (AdnKronos) – Sin dai primi accertamenti era infatti emerso il sospetto che il natante fosse stato invece utilizzato per una delle traversate. E’ stato appurato, in particolare, che il gruppo criminale avrebbe portato a termine vari sbarchi, tra cui quelli del 2 gennaio 2017 e del 17 febbraio 2017, avvenuti nelle coste del trapanese. Si è accertato, inoltre, che il ruolo di coordinamento delle operazioni delittuose veniva svolto da ...

