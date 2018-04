Resta incinta e ottiene il contratto a tempo indeterminato | ' L' azienda è fatta di persone'

Procida : picchia la compagna incinta che perde il bambino - arRestato : A Procida , isola del golfo di Napoli, un uomo di 45 anni ha picchiato la compagna , Fiorella, di 38 anni e incinta di 20 settimane, provocando la morte del feto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa ...

Resta incinta di un uomo violento : il figlio lo adotta la sua migliore amica : Una donna americana ha fatto adottare il figlio, che non desiderava, alla sua migliore amica.Continua a leggere

Procida - picchia la compagna incinta e lei perde il bambino : arRestato 45enne : È stata lei a chiamare il 112 dove essere stata picchiata dal compagno 45enne. Per le botte, la donna di 38 anni che era incinta di 20 settimane, ha perso il bambino. Quando dopo la telefonata i carabinieri giovedì sera sono arrivati nella loro casa a Procida, hanno subito avvertito i sanitari e poi arrestato l’uomo, ora in carcere. La donna ha trascorso la notte nel presidio ospedaliero dell’isola al largo di Napoli e poi venerdì ...

Picchia la compagna incinta : lei perde il bambino - arRestato : Napoli, 13 apr. , askanews, Non era la prima volta che il compagno alzava pesantemente le mani su di lei. Purtroppo, le percosse ricevute ieri sera sono state tali da farla abortire. E' stata la ...

Napoli - picchia la compagna incinta e lei perde il bambino : arRestato : picchia la compagna incinta e il feto muore: è successo giovedì sera a Procida , Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un uomo di 45 anni, con l'accusa di maltrattamenti in ...

Roma : Picchia e accoltella compagna incinta - arRestato : La vittima, in stato di gravidanza, ha riportato una ferita da taglio e fratture alle ossa e alla mano Roma – Un banale litigio tra compagni si e’ trasformato in un incubo per una 21enne, originaria dell’Honduras. La giovane e’ stata presa a calci e pugni dal compagno. Si tratta di un 28enne di nazionalità ecuadoriana, con precedenti, ed infine ferita con un coltello da cucina. Poco dopo, grazie all’intervento dei ...

Il Segreto : Mariana era incinta - Nicolas arRestato Video : Anticipazioni shock arrivano dalla rete ufficiale de #Il Segreto di Puente Viejo Antena 3. Con la partenza dei Dos Casas, alla quale ra' l'addio definitivo di Beatriz, iniziera' la nuova stagione della #Soap, caratterizzata da un brusco e inatteso cambio di trame, che diventeranno molto più interessanti rispetto alle attuali che - diciamoci la verita' - non sembrano aver soddisfatto a pieno i telespettatori. Per iniziare alla grande, ecco un ...

Torino - migrante incinta morta dopo il parto. Marito : ‘Era in regola. Ha deciso di Restare con me’. Pm dispone accertamenti : “Lei era in regola. Avrebbe potuto andare in Francia, attraversare liberamente la frontiera, ma ha deciso di rimanere con me. Ci legava un grande amore e non ha voluto lasciarmi”. Destiny ha 33 anni, un figlio che i medici definiscosno “un miracolo” e non ha più una donna accanto. Sua moglie è morta dopo essere stata respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi, nonostante fosse incinta e con un grave ...

“Vieni a casa nostra e avrai un lavoro”. Violentano 11enne : bimba Resta incinta e partorisce : “Vieni a casa nostra e avrai un lavoro”. Violentano 11enne: bimba resta incinta e partorisce Ancora uno sconvolgente caso di violenza sui minori dall’India. La piccola sarebbe stata stuprata in più occasioni dal branco, adescata nelle abitazioni di vari uomini col pretesto di svolgere un lavoro domestico. Solo all’ottavo mese di gravidanza, le violenze sono […]

“Vieni a casa nostra e avrai un lavoro”. Violentano 11enne : bimba Resta incinta e partorisce : Ancora uno sconvolgente caso di violenza sui minori dall'India. La piccola sarebbe stata stuprata in più occasioni dal branco, adescata nelle abitazioni di vari uomini col pretesto di svolgere un lavoro domestico. Solo all'ottavo mese di gravidanza, le violenze sono venute alla luce. La polizia ha già arrestato due uomini, ma ne sarebbero coinvolti anche altri.Continua a leggere

“Povero corpicino martoriato”. Erica ha 17 anni e Resta incinta. Quella gravidanza la atterrisce non sa cosa fare. Poi arriva il giorno del parto e ciò che combina è orribile. Ma la cosa più atroce l’ha fatta dopo : “È incomprensibile…” : Ci sono dei momenti precisi in cui nella testa scattano decisioni sbagliate, terribili che compromettono la vita. Scelte di cui ci si pente e che sono così folli da riversarsi sulla vita degli altri, sulla vita di chi non c’entra nulla e che certo non aveva chiesto di trovarsi in determinate situazioni. Quello che è accaduto a una 17enne amEricana fa riflettere. La crudezza degli atti che ha commesso non ha giustificazioni, la ...