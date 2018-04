Replica finale Isola su La5 | giorno e orario

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Ieri sera, lunedì 16 aprile, è andata in onda l'ultima puntata dell'dei famosi. A seguire le informazioni sullache sarà trasmessa su La5. Il vincitore è Nino Formicola, che ha battuto al televotoBianca Atzei. Terzo classificato Amaurys Perez, identificato da subito come vincitore morale dell'. Soltanto quarta Francesca Cipriani, che era riuscita a battere in precedenza Jonathan nel primo televoto della serata. Quella di quest'anno, per certi versi, resterà un'edizione indimenticabile, sia per il caso canna-gate sia per le emozioni offerte dai concorrenti del reality show. Dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista di Verissimo dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, l'tornerà il prossimo anno con una nuova edizione.su La5 Ladelladell'dei famosi 2018 sarà trasmessa su La5 oggi, martedì 17 aprile, a partire dalle ...