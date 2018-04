Rendering frontale e laterale di LG G7 ThinQ | foto conferma di alcuni elementi

optimaitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) Un altro paio di settimane di attesa prima di assistere al lancio di LG G7, il prossimo top di gamma del brand coreano in presentazione il 2 maggio, a margine di un evento dedicato che si terrà nella città di New York. L'inesauribile Evleaks, per l'occasione, ha deciso di condividere con i suoi follower dal proprio profilo Twitter una nuova immagineche riguarda proprio il prodotto oggetto di questo articolo. Dalgramma possiamo procedere ad un'analisi della partee della bandadi questo fantomatico LG G7, che non va a sconsacrare quanto in precedenza già fatto trapelare. Le cornici del display si presentano assai sottili, fatta eccezione per quella sottostante, un po' più spessa delle altre. Immancabile il notch nella parte superiore (non una novità, ormai ci eravamo già abituati all'idea).La fasciadi cui ci è stata offerta la ...