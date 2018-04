Reggio Emilia | è morto Otello Montanari | l' uomo del Primo Tricolore

Emilia in Fiore : dal 20 aprile al 13 maggio 2018 - eventi a tema verde tra Parma - Piacenza e Reggio Emilia per conoscere il cuore primaverile della Destinazione Turistica Emilia : Destinazione Turistica Emilia, territorio compreso tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è come un giardino, la cui ricchezza complessiva può essere compresa solo cogliendo i fiori e i frutti che ne caratterizzano anche gli angoli più o meno remoti. Se, come afferma Natalia Maramotti – Presidente del nuovo ente pubblico per la promo-commercializzazione Turistica del territorio delle tre province – «Destinazione Turistica Emilia è ...

Diretta / Alessandria Piacenza (risultato finale 1-1) streaming video e tv : paReggio emiliano al 95' di Romero : Diretta Alessandria-Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Reggio Emilia - vuole parlare con la ex : 17enne le fa esplodere una bomba carta in casa : Il minore è stato raggiunto dai carabinieri di San Polo d’Enza e portato in una comunità. Voleva a tutti i costi chiarire alcune questioni con la ex fidanzata, una ragazza reggiana di venti anni che non rispondeva più alle sue telefonate.Continua a leggere

Varese Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Varese Reggio Emilia, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalA2A. Si affrontano due squadre che vogliono entrare nella griglia dei playoff(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:07:00 GMT)

Reggio Emilia : in città e provincia torna 'Noicontrolemafie' : ... perché è il modello di una provincia colpita di meno, ma che ha reagito di più grazie alla lungimiranza della sua classe politica, capendo l'importanza dell'investimento preventivo, capendo che c'è ...

Rugby - Serie A : finale al 'Mirabello' di Reggio Emilia : TORINO - Intanto, con tre turni ancora da disputare nella seconda fase di stagione, la corsa per i play-off è ancora apertissima nella Pool Promozione 2 , dove il Valsugana Rugby si è portato al ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Reggio Emilia : giovedi 12 aprile a teatro con Lifc Emilia : Sono previsti due spettacoli uno pomeridiano alle 16,00 e uno serale alle 21,00. I biglietti sono già disponibili in prevendita attraverso Media Ticket Srl. Per info e prenotazioni rivolgersi a ...

Reggio Emilia - il parroco : “Niente Prima Comunione se il regalo è lo smartphone” : Il parroco rifiuta di celebrare il sacramento se i genitori regalano cellulari ai giovani. E li ammonisce: "I ragazzi devono giocare non chattare, aspettano l'ostia solo per lo smartphone". E ancora: "Manca un senso del limite, c'è bisogno di più educazione" ù.Continua a leggere

Volley : A2 Maschile - preliminari Play Out : Reggio Emilia fa sua Gara 1 : IL TABELLINO- CONAD Reggio Emilia - ACQUA FONTEVIVA MASSA 3-0 , 25-21, 25-19, 25-19, CONAD Reggio Emilia: Iglesias 2, Ippolito 10, Ferrari 6, Koraimann 17, Bellini 11, Bortolozzo 8, Morgese , L, , ...