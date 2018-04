Reggio Calabria | sequestrati beni per 50 milioni a imprenditore sospettato di legami con

'Ndrangheta - il boss latitante Di Marte arrestato a Reggio Calabria : Roma, 15 apr. , askanews, arrestato nel reggino il latitante Vincenzo Di Marte, personaggio di spicco della cosca 'Pesce' a Rosarno e Gioia Tauro; era irreperibile dal 2015 ed era inserito nell'elenco ...

Vento forte a Reggio Calabria : incendi e alberi caduti - almeno 40 interventi dei vigili del fuoco : Il forte Vento che ha interessato la Provincia di Reggio Calabria ha comportato l’effettuazione di numerosi interventi per il personale del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. In meno di 20 ore sono stati effettuati oltre 40 interventi che hanno interessato maggiormente la fascia tirrenica della provincia dove il forte Vento ha causato la caduta di diversi alberi nelle zone preaspromontane tra i comuni di Polistena, Feroleto della ...

Tripodi 'Grave assenza Sacal a Consiglio metropolitano Reggio Calabria' : ... per creare un'azione sinergica affinché il nuovo Governo si prenda carico di quello che non è solo un aeroporto di interesse nazionale, ma strategico per l'economia e lo sviluppo turistico della ...

Bombardieri è il procuratore di Reggio Calabria : Giovanni Bombardieri, attuale procuratore aggiunto di Catanzaro, é stato nominato procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. La nomina é stata decisa all'unanimità dal Plenum del Csm, che ha ...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli dei migranti : arrestata una nigeriana. “È la mandante. Ha punito rivale in amore” : Stava rientrando dalla Francia ma l’hanno arrestata a Courmayeur, vicino al traforo del Monte Bianco dove le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di concorso in strage con l’aggravante “di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”. È finita in carcere Lise Emike Potter, la nigeriana di 47 anni che, secondo la procura di Palmi, è ...

‘Ndrangheta - arrestati 4 imprenditori a Reggio Calabria : “Gestivano edilizia e sala bingo per conto delle cosche” : Una rete di interessi economici criminali coltivati da imprenditori edili e immobiliari. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Monopoli”: i carabinieri hanno arrestato quattro imprenditori ritenuti espressione della ‘Ndrangheta di Reggio Calabria. Al termine di un’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sono finiti in carcere Michele Surace e suo figlio Giuseppe – proprietari dell’unica sala bingo della città ...

Reggio Calabria : fermati 4 imprenditori affiliati alla 'ndrangheta : Sequestrati beni per 50 milioni di euro tra aziende, appartamenti e terreni edificabili - Quattro noti imprenditori di Reggio Calabria sono stati fermati in un'operazione dalla Dda reggina perchè ...

‘Ndrangheta : arrestati noti imprenditori di Reggio Calabria : Maxi blitz dei Carabinieri del comando di Reggio Calabria. I militari dell’Arma hanno eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla

Serie C - Il Lecce espugna Reggio Calabria e allunga sul Trapani : Reggio Calabria - Vittoria importante del Lecce che, in attesa del match del Catania con la Juve Stabia, batte la Reggina grazie al gol di Mancosu , portandosi a 68 punti in classifica. Cade invece il ...

Dopo i giorni in ritiro si torna in campo : il Lecce a Reggio Calabria per ritrovare se stesso. Le probabili formazioni e diretta su ... : diretta non solo streaming, ma anche TV su TeleDue , gruppo Norba, , canale 11 del d.g.t. . Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58 Ultima modifica: 8 aprile 2018 9:58

Reggio Calabria : alla Stazione Centrale la mostra 'Abili Oltre… in viaggio' : Bellissimi progetti grafici di street art ispirati ad altrettanti personaggi famosi, diversamente abili che nella vita si sono impegnati e ce l'hanno fatta, dallo sport all'arte, dalla scienza alla ...