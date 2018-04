Rc auto | dal 10 luglio sconti obbligatori per i guidatori virtuosi

Nico - dall'autopsia verdetto choc : 'Cocktail di alcool e sostanze chimiche nel sangue' : Potrebbe non essere stato l'alcol a creare uno stato di forte agitazione in Nico Marra, il ragazzo morto la notte di Pasqua a Positano cadendo in un dirupo dopo una serata in discoteca. O almeno ...

Volkswagen : parcheggio autonomo dal prossimo decennio : ROMA - Secondo una ricerca condotta da Inrix nel 2017, a New York ogni automobilista spreca mediamente 107 ore l'anno per cercare parcheggio . Più di 4 giorni su 365. Una marea di tempo buttato, anche ...

Giù le mani dal diritto d’autore : da Tiziano Ferro a Ramazzotti - gli artisti contro Sky : Giù le mani dal diritto d'autore è l'appello degli artisti italiani contro Sky. Non solo cantanti ma soprattutto autori ed editori stanno firmando l'appello contro Sky, a supporto di SIAE. Da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, più di 1000 sono i personaggi del mondo musicale che hanno firmato l'appello per chiedere che venga rispettato il diritto d'autore legato alla riproduzioni delle canzoni da loro scritte, utilizzate recentemente da Sky e ...

Torna dal santuario di San Francesco di Assisi : Nadia si schianta con l’auto e muore : Nadia Toniolo ha perso la vita ieri pomeriggio mentre Tornava in Veneto dopo essere stata ad Assisi a visitare il santuario di San Francesco.Continua a leggere

MILANO - INCIDENTE VIA TARTINI : EGIZIANO FINISCE CONTRO 10 auto/ Ultime notizie : è piantonato in ospedale : MILANO, maxi INCIDENTE in via TARTINI: EGIZIANO si schianta e distrugge 10 AUTO in sosta. Fugge verso casa e lascia l'amico 25enne ferito e in coma. Arrestato dalla polizia, Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:38:00 GMT)

Travolto dalla sua auto - Silvano Anselmi stava per tornare a casa : BREZ. E' Silvano Anselmi, 52 anni, la vittima dell'incidente della notte scorsa a Brez. Appena rientrato a casa, aveva parcheggiato la macchina, probabilmente senza tirare il freno a mano, quando la ...

Ostia - scontro allo stop : auto si ribalta - in ospedale famiglia con due bambini : Paura a Ostia per un incidente in via delle Quinqueremi. Due auto - una Mercedes Classe A e una Ford Focus - si sono scontrate all'incrocio tra via delle Quinqueremi e via delle Prore. Ad avere la ...

Incidente stradale autonomo a Floridia - auto finisce in campagna : Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio in pieno centro a Floridia. Una utilitaria per cause che sono in corso di accertamenti, mentre transitava il via Paolo VI, strada conosciuta in città con il ...

Incidente stradale a Bastia Umbra - donna investita da auto nei pressi del Centro storico : Bastia Umbra " Una donna, di età compresa tra i 30 e i 40 anno, è stata investita oggi poco prima delle 13,30 lungo la via Torgianese a Bastia Umbra . Per cause ancora in corso di accertamento presso ...

Ferrara - incidente drammatico. Davide muore a 35 anni sbalzato dall’auto : La tragedia lungo la provinciale 4 a Rero. Davide Menegatti viveva a Tresigallo ed era molto conosciuto nel medio ferrarese per il suo impegno nel sociale. Lascia due bimbi.Continua a leggere

La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici : L’indagine sull’incidente che ha ucciso la famiglia di Devonte Hart, il ragazzino afroamericano diventato famoso nel 2014 per una fotografia scattata a una manifestazione contro le violenze della polizia, ha scoperto che Jennifer Hart, una delle sue madri adottive, aveva The post La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici appeared first on Il Post.

Ayala travolto in moto da un'auto a Palermo - ricoverato in ospedale : Grave incidente a Palermo dove è rimasto coinvolto Giuseppe Ayala . L'ex magistrato del maxiprocesso era a bordo della sua moto, una Yamaha 500 e, dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di ...

“Renzo Arbore in ospedale”. L’annuncio ufficiale : annullati i concerti dell’artista. Preoccupazione per l’amato cantautore : le sue condizioni : La notizia della cancellazione di tutti i concerti di Renzo Arbore aveva fatto preoccupare i fan. Infatti era stato diramato un comunicato in cui si rendeva noto che l’artista non avrebbe fatto i suoi spettacoli, mentre alcuni sarebbero stati posticipati. Quello del 23 aprile previsto al Teatro EuropAuditorium di Bologna sarà posticipato al 5 novembre e quello dell’11 maggio al Teatro Galleria di Legnano che, invece, è stato ...