Rastrellamento del Quadraro | Raggi consegna 7 onorificenze

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma – La Sindaca di Roma Virginiahato settedi Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai sei rastrellati ancora viventi e ai figli di uno di loro recentemente deceduto. E’ accaduto in occasione del 74° anniversario deldel. La cerimonia si è svolta in Campidoglio, in Aula Giulio Cesare. “Sono onorata di accogliervi nella casa dei cittadini romani, in un anniversario che ha reso Roma ancora più famosa per il suo coo. Il quartiere delè stato uno dei centri nevralgici della Resistenza romana. Sopravvivere, nelle mani di chi mostrava il massimo disprezzo per la vita umana, è stato un atto di coo. Essere venuti qui, oggi, a ricordarci un momento importante della storia cittadina e nazionale, è un dono prezioso. Un patrimonio che siamo onorati di ricevere, che ci testimonia il valore di ogni ...