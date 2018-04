Rapina una farmacia con un coltello | bloccato dagli avventori del bar

Rapina in banca : ferisce una cassiera e lascia una bomba finta per fuggire : Una cassiera è rimasta leggermente ferita durante la Rapina alla filiale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in via Sant'Alberto a Ravenna accaduta verso le 15 di oggi, 16 aprile. La ...

Roma - sventata una Rapina in villa durante la partita con il Barcellona : Roma, sventata una rapina in villa durante la partita con il Barcellona La banda era composta da tre ultracinquantenni: due Romani e un bosniaco Continua a leggere

Paralizzato da 19 anni a seguito di una Rapina : la storia di Guido : Era il luglio del 1999, Guido Nasi era a Dublino in vacanza studio e aveva solamente 17 anni quando un ragazzino gli ruba il portafogli. Questo è l'attimo in cui la sua vita cambierà completamente: lui lo insegue, ma ad aspettare...

Monza - una testata per Rapinare la bicicletta : di Sovico il presunto Rapinatore : Sarebbe un 18enne di Sovico, già noto per reati specifici, il ragazzo che lo scorso 1 marzo, in piazza Roma a Monza, con un complice, aveva cercato di impossessarsi della bicicletta di un 16enne di ...

MILAZZO : Messo in fuga da una coppia con un gesto di coraggio dopo che il malvivente tenta Rapina : 'dammi soldi o sparo' : Il grave fatto di cronaca si è verificato nella tarda notte di venerdì a MILAZZO nei pressi di piazza Ngonia dove un malvivente ha tentato di rapinare una facoltosa coppia del luogo che stava rientrando a casa poco ...

Carboni : &qout;L'acquisto di Villa Certosa? Un furto - una Rapina. Venduta per 800mln di lire&qout; : Fu condannato per il crac del Banco Ambrosiano negli anni '80 e in anni recenti per la P3. Assolto, invece, per l'omicidio Calvi. Ma Flavio Carboni rimane una delle figure più discusse e misteriose ...

Milano : arrestati da carabinieri Rapinatori di una sala scommesse (2) : (AdnKronos) - Tuttavia, dall’analisi dei dati raccolti è emersa la responsabilità dell’uomo anche in una rapina, consumata il 6 dicembre scorso presso un centro scommesse di Milano. I militari hanno accertato che, in tale occasione, il 28enne, fingendosi un cliente, si era appostato nell’attività co

Milano : arrestati da carabinieri Rapinatori di una sala scommesse : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di due italiani di 28 e 35 anni, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di rapina a mano ar

Palermo : Rapina a portavalori - in carcere una guardia giurata autista del furgone : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) – Una guardia giurata di Palermo è stata arrestata con l’accusa di avere fatto parte di una violenta rapina a un portavalori che ha fruttato oltre un milione e mezzo di euro. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei palermitani Giovanni Giotti di 53 anni, guardia giurata presso una ditta locale di trasporti, Carmelo Balsameli di 48 anni e Marco ...

Bergamo - Rapina con duplice omicidio in una sala slot di Caravaggio : ammazzati a colpi di pistola un uomo e una donna : Un uomo e una donna sono stati ammazzati a colpi di pistola in una sala slot di Caravaggio, in provincia di Bergamo, durante un tentativo di rapina. I malviventi sono fuggito a bordo di una Clio. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 18 lungo l’ex statale Padana Superiore, all’interno della sala Gold Cherry. Sul posto ci sono carabinieri e polizia, oltre al sostituto procuratore e al sindaco della cittadina del Bergamasco. Posti di blocco ...

