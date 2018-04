Ranking UCI | dopo l' Amstel Peter Sagan balza al comando

Ciclismo - Ranking UCI aggiornato (9 aprile) : Peter Sagan balza al 2° posto davanti a Nibali - Italia sempre prima : Terminata la Settimana Santa per il Ciclismo su strada: andiamo a scoprire il ranking UCI aggiornato dopo il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. Resta in testa Chris Froome, con Peter Sagan che, grazie al trionfo all’Inferno del Nord, balza in seconda piazza. Terzo e quarto gli Italia ni Vincenzo Nibali ed Elia Viviani, quinta posizione per Alejandro Valverde. Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME ...

Ciclismo - Ranking UCI : Vincenzo Nibali sale al terzo posto! Italia prima nella classifica per nazioni! : I riflessi dell’eccezionale prestazione di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018 si ripercuotono anche nei Ranking Uci individuali e per nazioni. Lo Squalo, dopo l’impresa nella “Classicissima”, ha riportato in auge il proprio nome nella top3 della graduatoria internazionale. Il siciliano, infatti, grazie alla magica prestazione di sabato, è ora in terza piazza a quota 3220 punti (in testa c’è Chris Froome ...