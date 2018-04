Rai | Mara Venier potrebbe tornare | Liorni al posto di Frizzi e Isoardi a ' La prova del

Rai1 cambia pelle : Liorni al posto di Frizzi - Isoardi a 'La prova del Cuoco' e Mara Venier prepara il ritorno : cambiamenti in vista in casa Rai per la prossima stagione televisiva. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi e la sostituzione fino a fine stagione affidata a Carlo ...

Clamoroso ritorno in Rai di Mara Venier a Domenica in (Anteprima Blogo) : Si vanno delineando settimana dopo settimana i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle reti televisive italiane. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quello della Domenica pomeriggio di Rai1. Dopo la decisione poco felice di rinunciare all'Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha portato buoni frutti in termini di ascolto rispetto a quelli che ...

Mara Carfagna - la lezione definitiva a Di Maio sul governo : 'Quanto tempo ci faRai ancora perdere?' : Per ora ogni tentativo di Luigi Di Maio di tentare Matteo Salvini a staccare la Lega dal resto del centrodestra non hanno raggiunto il bersaglio. Dallo stesso leghista, passando per buona parte dei ...

Maltempo shock al Sud dopo l’Equinozio di Primavera : devastata la costa delle perle del Tirreno di Calabria e Basilicata - Maratea e PRaia a Mare in ginocchio [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Rai - Marano in pole position Direttore generale dopo Orfeo Poltrone calde in viale Mazzini : Spoils system del sistema di potere televisivo pubblico renziano, già traballa il ruolo guida di Direttore generale della Rai, con un Mario Orfeo che... Segui su affaritaliani.it

Mara Venier - caso CRaig Warwick e Franco Terlizzi/ "L'omofobia è una cosa molto seria" : Mara Venier contro l'omofobia: "Vorrei vivere in un paese dove non si parli più di gay ed etero, ma di persone". La donna interviene a L'Isola dei Famosi nel dibattito Warwick-Terlizzi.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Elezioni - Mara Carfagna : 'Orgogliosi del risultato di Marzia FerRaioli ad Agropoli. Batte la finta economista e mister fritture' VIDEO : Il voto espresso dai cittadini è stato un voto con cui hanno manifestato l'insofferenza di essere messi ai margini di una politica che, in tutti questi anni di governo tecnico Monti e di governo di ...

Martedì 27 febbRaio a Maranello si riunisce il Consiglio comunale : Martedì 27 febbraio alle ore 20 presso la sala consiliare del Comune di Maranello , Piazza Libertà 33, si riunisce il Consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in streaming online sul sito Internet del Comune. Sette i punti all'ordine del giorno: 1. Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal consigliere Marco Giovanelli, Gruppo misto, in merito alla ...

Dacia MaRaini : 'I romani ostaggi di piccoli gruppi egoisti' : 'Guardi, per fortuna oggi sono a Boston...', dice dall'altro capo del mondo Dacia Maraini, toscana di nascita ma romana d'adozione - abita da anni in Prati - mentre la Capitale vive l'ennesima giornata di ordinaria paralisi, 'ostaggio', come ha saputo la scrittrice ...

CRaiG WARWICK/ La madre di Mara Venier e la bambola Emily (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio e ora si attende di conoscere il nome del suo sostituto...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 00:36:00 GMT)