Raggi ruba le azalee spelacchiate

ilgiornale

: @ennioflyano @Roma ah si, buonanotte. prendiamo ATAC ? durante quasi 2 anni di Raggi quanti automezzi a fuoco ? è… - carlocricchio : @ennioflyano @Roma ah si, buonanotte. prendiamo ATAC ? durante quasi 2 anni di Raggi quanti automezzi a fuoco ? è… - boettoisabella1 : RT @antonellatonon1: La tua Raggi aveva promesso in campagna elettorale cose mai mantenute, per me sono pari, lei ruba lo stipendio https:/… - enrico_farda : RT @antonellatonon1: La tua Raggi aveva promesso in campagna elettorale cose mai mantenute, per me sono pari, lei ruba lo stipendio https:/… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Roma No, l'azalea spelacchia no. Non c'è pace per i grillini della giunta capitolina che inanellano una gaffe dopo l'altra. Non paghi di aver resuscitato un paio di giorni fa Abebe Bikila, il grande maratoneta etiope morto negli anni '70, ieri hanno spacciato come nuova iniziativa, frutto dell'impegno dell'amministrazione guidata da Virginia, l'esposizione dellesulla scalinata di Trinità dei Monti. A dare l'annuncio il presidente della Commissione Ambiente, Daniele Diaco, con un post e un paio di fotografie sulla sua pagina Facebook. Foto che oltretutto mostrano piante verdi, non fiorite, nessuna esplosione di colori. Insomma immagini che rispetto a quelle degli anni passati non possono rappresentare un fiore all'occhiello per il Campidoglio visto che appunto di fiore non se ne vede neppure uno.E dato che i romani hanno il tasto facile sulle questioni capitoline la pagina ...