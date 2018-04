Qui Brera | il Design District più importante del pianeta

gqitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) È stata la zona degli artisti e degli intellettuali, del Bar Jamaica e poi dei radical chic. Ancora nel dopoguerra ospitava la contrada dei tett, la zona a luci rosse di Milano. Oggi, trendy ed elegante, ritagliato tra le mura antiche del Castello Sforzesco e le torri di vetro di Porta Nuova,– quartiere che prende il nome dall’omonima via e che significa “campo incolto” – è il primo e piùdel, con oltre 100 showroom, gallerie d’arte e spazi per eventi. Affacciato su un cortile interno di un caseggiato storico di via Palermo, ilApartment è uno spazio di circa cento metri quadri arredato da Bulthaup, Davide Groppi, Saba, Agape​ e altri nomi dell’olimpo del. Paolo Casati, creative director del, in jeans e maglione con la zip, mi accompagna per un rapido giro delle sale, che corrono lungo il corridoio laterale ...