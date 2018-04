Questo Nostro Amore 80 | Stasera | martedì 17 aprile | nuova puntata della Fiction Rai

"Questo Nostro amore '80" - le anticipazioni della quarta puntata : Torna su Rai 1 "Questo nostro amore", fiction con Anna Valle e Neri Marcorè arrivata alla sua terza stagione, ambientata negli anni '80. Martedì 17 aprile, alle 21:25, un...

Questo Nostro amore ’80 – Quarta puntata del 17 aprile 2018 – Anticipazioni - trama. : Terza serie e nuovo decennio, stavolta Questo nostro amore ’80. Quasi quattro anni fa la seconda serie, basata sugli anni 70 che era seguita alla prima sugli anni ’60. Ottimi gli ascolti delle prime due serie, titubante però la scelta di aver aspettato quasi quattro anni per la realizzazione di una nuova serie. Il pubblico […] L'articolo Questo nostro amore ’80 – Quarta puntata del 17 aprile 2018 – Anticipazioni, trama. sembra ...

Questo Nostro amore 80 - quarta puntata 17 aprile : anticipazioni : Martedì 17 aprile su Rai1, a partire dalle 21.25, continua Questo nostro amore 80, terza stagione della serie Questo nostro amore che attraversa idealmente tre diversi decenni di storia italiana muovendosi al suo interno tramite i protagonisti. I protagonisti Anna e Vittorio – sempre interpretati da Anna Valle e Neri Marcorè – restano il cardine degli avvenimenti di cui narra la fiction. LEGGI: Questo nostro amore, grande successo ...

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

Questo Nostro amore 80 - riassunto terza puntata : Si torna negli anni 80 e nelle vite delle famiglie Costa-Ferraris e Strano, con la terza puntata di Questo nostro amore 80, la fiction in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno. In onda due episodi, che proseguono il racconto che vede Vittorio (Neri Marcorè) sempre più deciso a riconquistare Anna (Anna Valle).Questo nostro amore 80, riassunto tera puntata 10 aprile 2018 ...

Questo Nostro Amore 80 : anticipazioni quarta puntata di martedì 17 aprile 2018 : Questo Nostro Amore 80 - Elena Ferrantini (Marina) La famiglia Strano e la famiglia Costa – Ferraris sono legate a doppio filo nelle trame di Questo Nostro Amore 80. Se nella prima stagione della serie erano nemiche, troppo diverse per capirsi, con il tempo si sono avvicinate e oggi, complice l’unione tra Benedetta e Bernardo, sono diventate una famiglia sola, dove regnano affetto ed amicizia. Ma tra i più giovani serpeggia ben altro ...

