Questo nostro amore 80 | anticipazioni quarta puntata

blogo

: Il #governo Gentiloni è stato un esecutivo debole in Europa. Per questo sono preoccupato, perché l’Italia non è pre… - renatobrunetta : Il #governo Gentiloni è stato un esecutivo debole in Europa. Per questo sono preoccupato, perché l’Italia non è pre… - RomaRadio : .@MisterDiFra: “@EdDzeko é fondamentale nel nostro modo di giocare, credo che sarà in campo anche domani.… - beppe_grillo : In #Europa ogni anno da 150.000 a 500.000 tonnellate di #rifiuti di #plastica finiscono in mare e anche il nostro M… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Prosegue il tormentato tentativo di Vittorio (Neri Marcorè) di riconquistare Anna (Anna Valle) in80, in onda questa sera alle 21:25 su Raiuno. Nellain onda questa sera, però, seguiremo anche gli sviluppi delle indagini sull'attentato all'Ingegnere Marchisio (Andrea Bruschi).80,17 aprile 2018 Nel primo episodio, Marina (Elena Ferrantini), disperata per il fatto che il suo professore nonché amante Leopoldo Bertolini (Angelo Pisani) non abbia ancora lasciato la moglie, si avvicina a Domenico (Umberto Vita). La famiglia Strano, inoltre, resta coinvolta nelle indagini dei Carabinieri sull'attentato all'Ingegnere Marchisio. Vittorio, invece, è bloccato a Boston, dove era andato per parlare con Anna, che però è ripartita per l'Italia. prosegui la lettura80,pubblicato ...