Quelle unghie sono nere o argento?

(Di martedì 17 aprile 2018) «?». No, il famoso vestito che tempo fa scatenò sui social la lunga diatriba su quale fosse il suo reale colore non c’entra niente. Questa volta, a finire sotto la luce dei riflettoriledi Beyoncé. E precisamente il tono dello smalto scelto durante la sua esplosiva performance al festival di Coachella. LEGGI ANCHEBeyoncé, come Nefertiti al Coachella 2018 A scatenare dubbi amletici, le numerose foto postate sui social (e non solo) in cui la cantante apparirebbe prima con lesilver e poi. Uno switch di manicure che secondo alcuni, addirittura, sarebbe avvenuto tra un cambio d’abito e l’altro nel bel mezzo dell’esibizione. Va bene che stiamo parlando di Queen Beyoncé, ma una manicure express è davvero troppo anche per lei. Eppure, l’«unghia-gate» sta dividendo i fan della cantante tra chi, infoto, vede solo lo smalto silver ...