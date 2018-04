Quanto ci vorrà ancora per tradurre in parole il pensiero dei cani?

agi

: Marc #Marquez, da sempre, insulta il suo sport, quel motociclismo che è arena per guerrieri ed eroi e non per bambi… - RollingStoneita : Marc #Marquez, da sempre, insulta il suo sport, quel motociclismo che è arena per guerrieri ed eroi e non per bambi… - ItssAntonella : Andrea ha detto che sono stata il topic dello spogliatoio post allenamento, le ragazze nel nostro hanno cercato di… - __SF9_DaWon : Oggi ho pensato alla mia utilità qui e non nego che a volte vorrei volare lassù in cielo per sempre. Eppure, mi man… -

(Di martedì 17 aprile 2018) No, l'intelligenza artificiale non puòini pensieri dei. Però può già dirci molto sul loro punto di vista. Per capirlo meglio e per imparare. Lo afferma uno studio dell'Università di Washington e dell'Allen Institute for Artificial Intelligence. I ricercatori hanno equipaggiato un malamute di nome Kelp con alcuni sensori (sul dorso, sulle zampe e sulla coda) e con una videocamera GoPro. E gli hanno fatto fare la solita vita da, tra pappa, giochi e passeggiate. Ne sono venuti fuori 380 brevi video e una discreta mole di dati. Con i quali è stata nutrita l'intelligenza artificiale. Nonostante una quantità di informazioni non eclatante (un solo cane, qualche centinaio di video e rilievi di sei sensori), l'AI è riuscita a ricostruire con ...