Quanto ci vorrà ancora per tradurre in parole il pensiero dei cani? : No, l'intelligenza artificiale non può ancora tradurre in parole i pensieri dei cani. Però può già dirci molto sul loro punto di vista. Per capirlo meglio e per imparare. Lo afferma uno studio dell'Università di Washington e dell'Allen Institute for Artificial Intelligence. I ricercatori hanno equipaggiato un malamute di nome Kelp con alcuni sensori (sul dorso, sulle ...