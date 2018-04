Quando il barbecue lo prepara lo spaccone del gruppo | ecco come prova ad alimentarlo E

ilfattoquotidiano

: @72pare @Gianbilico ???????? cacci il pane dal forno quando è croccante, cacci le salsicce dal barbecue prima che bruci… - CarloCochetti : @72pare @Gianbilico ???????? cacci il pane dal forno quando è croccante, cacci le salsicce dal barbecue prima che bruci… - Sinistrina : @IlMici8 Ah ok, questo è l'importante. Quando pubblicherai una foto completamente rasato capiremo: serata barbecue.… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Un uomo di Blaxlands Ridgesta, in Australia, stando il. Per alimentare velocemente le fiamme ha la brillante idea di lanciare sulle braci un secchio di combustibile. La reazione genererà una gigantesca fiammata che travolgerà in pieno l’uomo. Trasportato per scrupolo in ospedale, il cuoco se la caverà solo con lievi ustioni. Poteva finire molto male ma ci consoliamo con il pensiero che la prossima volta escogiterà un modo più sicuro per far esplodere la festa L'articoloillolodelad. E il risultato è spaventoso proviene da Il Fatto Quotidiano.