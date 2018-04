Quando ho detto al mio capo che ero incinta | mi ha assunta a tempo

'Quando comunicare è parte integrante della terapia ' lo ha detto il magistrato Gemma Miliani ai giovani ginecologi.Il supporto della ... : UMWEB, Perugia,giovani chirurghi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Perugia per un corso di formazione sulle innovazione nella chirurgica mini invasiva in ginecologia. Il corso, della ...

BENEDETTO XVI 91 ANNI DEL PAPA EMERITO/ Quando nel 2012 Ratzinger disse “aiutare la Siria prima che sia tardi” : Compleanno di BENEDETTO XVI, i 91 ANNI di PAPA Ratzinger: auguri in famiglia nel monastero in Vaticano. L'eredità della fede e quella passione per la libertà e la ragione nel servire Dio(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:25:00 GMT)

Juventus-Napoli - Quando si gioca? Data - programma e orario dello scontro diretto per lo Scudetto : Archiviata una settimana davvero molto emozionante e spettacolare in chiave Coppe Europee, si torna a parlare di campionato, con la sfida Scudetto che sta entrando nel vivo in Serie A: la Juventus è davanti ma sente il fiato sul collo del Napoli. Quattro punti a dividere le due compagini: ci sarà sicuramente una lotta fino all’ultimo respiro per il titolo. Attesissimo è ovviamente lo scontro diretto che si disputerà all’Allianz ...

Siria - Trump frena su guerra : “mai detto Quando avverrà”/ Russia - “Assad controlla Duma” : colloqui Usa-Mosca : Siria, Trump minaccia Russia ma frena su guerra: "mai detto quando avverrà attacco”. colloqui Usa-Mosca, Damasco riprende controllo Duma e Ghouta est: le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Trump frena su raid in Siria : non ho detto Quando attacchiamo. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Napoli - l'ex presidente Ferlaino : 'Ecco Quando si deciderà lo scudetto' : l'ex presidente del Napoli , Corrado Ferlaino , ha parlato a RMC Sport del testa a testa tra i partenopei e la Juventus : 'Lo scontro diretto sarà molto importante per la vittoria dello scudetto. Ho fiducia nel Napoli, ci spero sempre'.

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger scrive una lettera ad Alessia Marcuzzi : “Sto subendo bullismo. E Quando sei uscita dallo studio ho sentito cosa hai detto” : “Cara Alessia, cara Mara e Caro Daniele, pensi proprio che sia giunto il momento di rimettere le carte in tavola”. Inizia così la lunga lettera che Eva Henger ha scritto e pubblicato sul settimanale DiPiù, indirizzata alla Marcuzzi, alla Venier e a Bossari, rispettivamente conduttrice e opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione che, cosa ormai nota, è stata segnata dall’ormai famigerato ...

Caterina Balivo incontra Rihanna : Quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto : quando andrà in onda l’intervista a Detto Fatto La conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, ha incontrato un giorno fa la cantante Rihanna. L’incontro è avvenuto a Milano. Rihanna si trovava in Italia per presentare la sua nuova linea di make up Fenty Beauty. Sul profilo ufficiale Instagram della Balivo troviamo prima un post con […] L'articolo Caterina Balivo incontra Rihanna: quando andrà in onda l’intervista a ...

"Ricordo Quando Sergio Leone mi insegnò a fare le inquadrature. Bud Spencer? Il mio idolo - ma non gliel'ho mai detto" : Massimo Girotti, in arte Terence Hill, classe 1939, torna al cinema dopo un quarto di secolo nelle vesti di regista e di protagonista: il 19 aprile arriva nelle sale Il mio nome è Thomas, storia on the road fra Spagna e Italia che richiama le atmosfere western che hanno segnato l'inizio carriera dell'attore e di cui ha parlato a Il Corriere della Sera.Il mio personaggio in sella alla sua Harley Davidson vuole affrontare un viaggio ...

Silvia Provvedi confessa : "Ho detto sì a Fabrizio". Ecco Quando potrebbero esserci le nozze : Lontani per 16 mesi e in pochi anni hanno già attraversato molte difficoltà, ora però sembra che Silvia Provvedi voglia dire "sì" a Fabrizio Corona. La giovane...

“Io e Monte…”. La verità di Paola Di Benedetto sulla lovestory con l’ex di Cecilia Rodriguez. L’amore è scoppiato sull’Isola ma da Quando sono tornati non si fa altro che parlare di crisi. La confessione : Non suoni come una bestemmia citare Fabrizio De André anche qui, ma è il caso di dirlo in merito a questa storia dai contorni sfuggenti: “Amore che vieni, amore che vai…”. Continua, infatti, a far parlare la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Sbocciata all’Isola dei Famosi, la relazione va avanti sebbene più di qualcuno sia scettico sulla natura di questo sentimento. sono molti, infatti, a ritenere ...

Da Diana a Kate Middleton - Quando il futuro è predetto da una maga : «Incontrerete un uomo importante che si innamorerà perdutamente di voi. Vive a Londra, città dove vi trasferirete, e il suo nome è William». 1995, Kate Middleton sta entrando nell’adolescenza, è graziosa e spigliata. Sul palcoscenico della St Andrew’s School è tra i protagonisti di una recita, una cosa semplice, mica Marlowe o Shakespeare. A un certo punto il suo personaggio incontra una zingara che si offre di leggerle la mano. ...

“Ha lasciato l’Isola!”. Accertamenti medici per la naufraga. Mentre è via per capire cosa c’è che non va - i compagni di gioco la massacrano. All’Isola dei Famosi non si guarda in faccia a niente e a nessuno (neanche Quando uno sta male) : quello che le hanno detto alle spalle è terribile : All’Isola dei Famosi è vento di tempesta. Le recenti rivelazioni di Alberto Dandolo hanno lasciato di sasso. Secondo il giornalista autore della rubrica Ah saperlo… dai vertici Mediaset sarebbe arrivata la decisione di chiudere con la società di produzione Magnolia e di lasciare che il reality parte per altri lidi, si vocifer che potrebbe ritornare nella sua vecchia casa, ovvero Rai 2. Ma tutto ciò è ancora da vedere e ...

"Al telefono mi ha detto : 'Le ho ammazzate'. Quando sono entrata in casa - ho visto l'orrore delle due bimbe morte" : Michela Cerrato, migliore amica di Antonietta Gargiulo, la donna gravemente ferita dal marito Luigi Capasso morto suicida dopo aver ucciso le figlie di 7 e 13 anni a Cisterna di Latina, racconta il dramma vissuto in diretta in un'intervista rilasciata a Chi l'ha visto.La donna ha parlato della telefonata intercorsa tra lui ed il carabiniere Quando quest'ultimo, già compiuta la strage, si trovava sul terrazzo dell'appartamento dove ...