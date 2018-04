Quale modello di Hard Disk conviene comprare?

laragnatelanews

(Di martedì 17 aprile 2018) L’è la memoria fissa del computer, al cui interno possono essere conservate grandi moli di dati. Potresti aver bisogno di un disco rigido nuovo per sostituirne uno vecchio, o più semplicemente per usufruire di una memoria di backup in più, o ancora per accrescere lo spazio di storage al fine di conservare i tuoi file, i tuoi video e le tue foto. Tieni presente che in un computer l’può essere considerato come la componente più lenta: ecco perché se hai a che fare con un pc di qualche anno fa tiprovvedere in breve tempo a una sostituzione, a meno che tu non ti accontenti di prestazioni di medio livello. Per farti una idea dei prezzi per l’acquisto di unesterno, ma anche per comparare le specifiche dei vari modelli disponibili sul mercato, puoi seguire questo link https://www.yeppon.it/periferiche/-esterni/, sul sito YEPPON.it trovi ...