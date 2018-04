Pulitzer al caso Weinstein

A New York Times e New Yorker il Pulitzer per gli scoop sul caso Weinstein : Il Washington Post vince per i servizi sul Russiagate. Il premio per la Narrativa ad Andrew Sean Gree per “Less”

Premio Pulitzer 2018 - vincitori/ New Yorker e New York Times per caso Weinstein - Kendrick Lamar per la musica : Premio Pulitzer 2018, vincitori: New Yorker e New York Times per il caso Weinstein, Kendrick Lamar per la musica. Edizione all'insegna di #MeToo e Russiagate. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:15:00 GMT)

Premio Pulitzer all’insegna del Russiagate - caso Weinstein e #metoo : i vincitori del 2018 : Sono stati assegnati i premi Pulitzer del 2018, gli importanti premi americani per il giornalismo, la letteratura e la musica. Il New York Times e il New Yorker hanno vinto per le inchieste sul caso Harvey Weinstein. Il Washington Post e il New York Times per il Russiagate.Continua a leggere

Vincono Pulitzer per caso Weinstein : 22.30 Ironia della sorte è proprio il figlio di Woody Allen (accusato di molestie dalla figlia adottiva) tra i vincitori del premio Pulitzer per come ha coperto il caso del produttore Weinstein, accusato di abusi sessuali da numerose attrici. La più prestigiosa onorificenza per il giornalismo Usa è andato al New York Times e al New Yorker. Premiati alla Columbia University: Jodi Kantor e Megan Twohey del NYT e Ronan Farrow del New ...

