Pubblicità Web | Sixth Continent lancia il Barter-Pay-per-Sale

Pubblicità - investimenti in crescita grazie al web : Il web sostiene il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia. Il mese di febbraio si è chiuso con una crescita dell'1,2% , ma al netto di search e social il valore è negativo , -0,9%, , rileva ...

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ E LEONE / Il piccolo è già un influencer sul web : la sua è Pubblicità occulta? : LEONE Lucia, figlio di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, è già una star sui social network con milioni di followers: la sua può essere considerata pubblicità occulta?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Arriva la web tax Ue : 3% sui ricavi da Pubblicità e traffico dati : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di ...

Arriva la web tax europea 3% sui ricavi da Pubblicità e dati Tremano Google - Fb egli altri big : Una tassa "provvisoria" del 3% sul fatturato dei colossi del web e una riforma piu' a lungo termine che punta a far pagare le imposte ai colossi della Rete la' dove producono i profitti Segui su affaritaliani.it

Web tax - la proposta Ue : “Tassa del 3% su ricavi da vendita Pubblicità - dati e intermediazione digitale” : Un’imposta temporanea per tassare i ricavi generati dalla vendita di spazi pubblicitari online, dalla cessione di dati generati da informazioni fornite dagli utenti o da attività di intermediazione digitale tra utenti e aziende. Sono le proposte presentate dalla Commissione Ue in attesa dell’implementazione di una riforma comune delle norme Ue in materia di web tax che consentirebbe agli Stati membri di tassare gli utili generati sul loro ...

“Ho chiuso”. Isola dei Famosi - il retroscena che scatena il caos. È successo dietro le quinte - durante la Pubblicità e il pubblico - che si è accorto tramite il web - non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la trasmissione della Marcuzzi. Sono dolori : Isola dei Famosi, è successo il finimondo. Forse eravate troppo concentrati a seguire l’ottava puntata del reality e non avete seguito i “retroscena”. Beh, adesso vi aggiorniamo e potete giurarci: vi divertirete assai… Avete visto cosa è successo durante la puntata? Intanto il pubblico ha deciso di eliminare Nadia Rinaldi. L’attrice romana, che era appena rientrata in gioco, è stata di nuovo eliminata e dovrà tornare in Italia. In studio è ...