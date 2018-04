Progressi nella conoscenza della relazione fra vitamina D e sclerosi multipla

fondazioneserono

: #Mattarella: emerge con evidenza che il confronto tra partiti politici per dar vita a una maggioranza che sostenga… - TgLa7 : #Mattarella: emerge con evidenza che il confronto tra partiti politici per dar vita a una maggioranza che sostenga… - ppolati : RT @msdsalute: Ci sono stati molti progressi nella lotta contro il #tumore al #polmone. Continuiamo ad andare avanti! #MondayMotivation #AA… - ElenaBellini : RT @Fujitsu_Italia: Torna #FujitsuWorldTour, l'8 maggio a Milano. L'evento celebrerà i progressi compiuti nella trasformazione digitale nel… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Da tempo si studia lafraD e, partendo da alcune osservazioni che indicherebbero un rischio maggiore di sviluppare la malattia e di avere un decorso peggiore, in caso di carenza. Una revisioneletteratura ha fatto il punto sulle più recenti acquisizioni in questo campo. LaD ha un gran numero di effetti e si ritiene che corrette concentrazioni di questo elemento nell’organismo siano importanti per mantenere il benessere in generale e, in particolare, per far funzionare al meglio il sistema immunitario. Infatti, laD favorisce il rilascio di citochine che antagonizzano l’infiammazione e aumenta la quantità di linfociti Tregolatori, rispetto a quella dei linfociti Thelper 17. Laè una malattia neurodegenerativa infiammatoria, che ha un andamento cronico e provoca danni di varia gravità al ...