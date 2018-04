: Procuratore: Vallanzasca resti in cella - NotizieIN : Procuratore: Vallanzasca resti in cella - CybFeed : #News #Procuratore: Vallanzasca resti in cella -

Il boss della mala milanese,Renato,che ha già scontato in carcere 40 anni e al quale è stata revocata la semilibertà nel 2014,non può riottenerla, nè avere la libertà condizionata. Lo afferma il sostitutoLamanna davanti ai giudici, non ritenendo "sicuro" il "ravvedimento" del detenuto come impone il codice. Il carcere di Bollate ha invece definito il suo un "adeguato livello di ravvedimento".è condannato a 4 ergastoli e 295 anni di carcere.(Di martedì 17 aprile 2018)