Probabili Formazioni Serie A 33^Giornata 17-04-2018

Probabili Formazioni SERIE A / Scelte - dubbi e moduli nella 33^ giornata : gli squalificati del turno : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Scelte, i dubbi e i moduli per le partite della 33^ giornata del campionato. Cosa preparano gli allenatori per il turno infrasettimanale? (17-18 aprile)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Inter-Cagliari - Probabili Formazioni e ultimissime : Rafinha dal 1' - fuori Borja Valero : Inter-Cagliari, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’anticipo della 33^ giornata. Inter in campo con il 4-2-3-1. Spalletti è stato chiaro, servirà un’Inter cattiva e determinata. Dentro Rafinha dal 1′, fuori Borja Valero. In attacco Icardi unica punta. Ospiti in campo con il consueto 3-5-2. Lopez conferma il tandem offensivo Sau-Pavoletti. […] L'articolo Inter-Cagliari, ...

Inter Cagliari/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Inter Cagliari: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri all'assalto del tabù sardo dopo 6 anni senza vittorie (33^ giornata)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:43:00 GMT)

Venezia Entella/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Venezia Entella: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. formazioni reduci da due pareggi in campionato(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:38:00 GMT)

Cremonese Salernitana/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Cremonese Salernitana: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Grigiorossi senza vittoria da ben dodici partite di campionato(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:37:00 GMT)

Probabili Formazioni Valencia-Getafe Liga - 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Valencia-Getafe, 33^ giornata Liga 2017/2018, ore 19.30. Due squalificati per parte, rotazioni in vista per l’infrasettimanale Il turn-over spesso la fa da padrone nei turni cosiddetti infrasettimanali, in vista delle tre partite da giocare in soli 8 giorni. A facilitare i due allenatori sotto questo punto di vista, sono le due squalifiche per parte, che costringeranno per forza di cose a qualche modifica: ...

Avellino Frosinone/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Avellino Frosinone: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ciociari a caccia di punti per la A dopo molti sprechi(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Ternana Foggia/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Foggia Ternana: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gran momento di forma per le due squadre, reduci da vittorie spumeggianti(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Cesena Empoli/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Cesena Empoli: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Romagnoli orgogliosi, ma ora chiamati a frenare la capolista(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:19:00 GMT)

Bari Novara/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Bari Novara: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Pugliesi ancora in corsa per la Serie A dopo tante occasioni perdute(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:19:00 GMT)

Spezia Brescia/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Spezia Brescia: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre reduci da due pareggi strappati col cuore nel weekend(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:17:00 GMT)

Cittadella Palermo/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cittadella Palermo; info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esame importante per Bruno Tedino che va a caccia della promozione diretta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:12:00 GMT)

Probabili Formazioni Torino-Milan - 33° giornata Serie A 18-04-2018 : E’ uno dei match più attesi della 33° giornata di Serie A, quello che si disputerà Mercoledì 18 Aprile 2018 allo stadio Olimpico di Torino. Il match sarà condotto dall’arbitro Maresca e al Var ci sarà Banti. Le due Formazioni arrivano alla sfida in due forme diverse, il Torino nelle ultime 5 partite ha collezionato ben 10 punti, spicca la vittoria contro l’Inter per 1-0. Nell’ultima giornata il Torino è stato ...

Inter-Cagliari - le Probabili Formazioni : Candreva recuperato. Sardi senza Barella e Cigarini : L'Inter per tornare a vincere, il Cagliari per certificare l'uscita da una crisi durata quasi due mesi. L'anticipo infrasettimanale della 33giornata di Serie A pone di fronte due squadre ancora in ...