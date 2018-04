Probabili formazioni Fiorentina – Lazio | 33^ Giornata Serie A 18-4-18

lanotiziasportiva

(Di martedì 17 aprile 2018) LaA non si ferma e la33, diventa uno spartiacque per le ambizioni europee di, che si sfideranno all’Artemio Franchi mercoledì 18 Aprile. I toscani, dopo le 6 vittorie consecutive, vengono dall’inaspettato pareggio casalingo contro la Spal, gara che i viola hanno in gran parte dominato, ma che non sono riusciti a finalizzare le tante occasioni create. Gli uomini di Pioli però, approfittando anche dei risultati di Atalanta e Sampdoria, sono ancora in zona Europa League (il settimo posto garantisce i playoff), ma hanno il mirino puntato sul Milan, distante a 2 punti e che sarà impegnato all’Olimpico di Torino. I biancocelesti sono usciti indenni dal derby romano, ma pesa ancora l’eliminazione clamorosa subita per mano del Salisburgo. Mister Inzaghi vuole ottenere il pass per la Champions e la trasferta di Firenze, potrebbe ...