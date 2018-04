Proactiva Open Arms torna in mare

Dissequestrata a Pozzallo la nave Proactiva Open Arms : Il Gip ha escluso il reato di associazione per delinquere e gli atti sono passati per competenza a Ragusa. Oggi il Gip l'ha Dissequestrata

Cade l'accusa di associazione a delinquere per la nave Open Arms della ong Proactiva : La nave Open Arms della Ong spagnola Proactiva resta sotto sequestro. Il gip di Catania ha confermato il provvedimento cui è stata sottoposta l''imbarcazione, ormeggiata al porto di Pozzallo (Ragusa) dal 18 marzo scorso a seguito del salvataggio di 215 migranti. È stata accolta la richiesta della procura distrettuale etnea. Sequestro convalidato duqnue, ma Cade l'accusa di associazione a delinquere .Il giudice che ha confermato il ...

Saviano a fianco di Proactiva Open Arms 'Non permetteremo di istituire il reato di solidarietà' : 'Non permetteremo mai l'introduzione del reato di solidarietà, chi salva vite sta facendo quello che dovremmo fare tutti noi e quello che è alla base dei nostri valori'. Roberto Saviano , con un video ...

Di cosa è accusata Proactiva Open Arms : La ong che ha litigato con la Guardia Costiera libica è finita dentro a un guaio giudiziario, e ci sono ancora molte cose poco chiare The post Di cosa è accusata Proactiva Open Arms appeared first on Il Post.