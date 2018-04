Primavera di colore e fantasia | 10 camicie a fiori

gqitalia

: Quando ti dicono che il giallo è il colore della primavera, ti compri dei bellissimi pantaloni, ma da abbinarci, di… - ilPhirlosofo : Quando ti dicono che il giallo è il colore della primavera, ti compri dei bellissimi pantaloni, ma da abbinarci, di… - domenicoderchia : Attimi di colore #colorful #primavera #massafra #papaveri #ig_puglia #picoftheday #tarantoview @… - MAKEUPCOSMETICA : L’ultimo trend? Trucco e capelli rosa, come Clio -

(Di martedì 17 aprile 2018) Piccoli e grandi, dai colori tenui o sgargianti. Anche questasono sbocciati non solo su alberi e prati, ma anche su capi e accessori, in particolare sulle. Un tocco di romanticismo declinato in diversi stili. La camicia di Etro per esempio è decorata da una delicata stampa micro-ramage floreale su base blu mentre sembra raffigurare un pratoto quella firmata Drumohr. Tintoria Mattei sceglie la leggerissima mussola di cotone e la caratteristica stampa Liberty London per il suo modello reso sportivo dal taglio stile country e dai bottoni a pressione. Icolorati di Alessandro Gherardi e Zara si stagliano invece sullo sfondo blu: il primo brand sceglie il collo alla coreana mentre il secondo il classico button down. Romantico e in stile rétro il capo di Gucci con punta allungata e tempestato da file di piccole rose blu alternate da scritte verticali ...