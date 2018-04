“Prima di morire…” Paolo Villaggio | è passato un anno dalla scomparsa ma solo ora la

caffeinamagazine

(Di martedì 17 aprile 2018) Elisabetta, figlia di, intervistata tra le pagine di Libero si è raccontata parlando del padre, scomparso a 84 anni il 3 luglio del 2017 dopo aver raccontato in maniera unica i vizi della nostra società. Nato il 30 dicembre 1932 da padre siciliano e madre veneziana, ma ligure fino al midollo nel suo mix di cinismo e romanticismo,ha interpretato in tv e al cinema personaggi legati a una comicità paradossale e grottesca, come il professor Kranz e Giandomenico Fracchia, fino alla creazione prima letteraria e e poi cinematografica (in dieci film) del ragionier Ugo Fantozzi. “Da piccola odiavo papà Fantozzi. Tutti mi prendevano in giro”, ha raccontato a Paola Pellai. Classe 1959, ha studiato Filosofia all’Università di Bologna e Cinema e Televisione a Los Angeles. Ha realizzato anche documentari e cortometraggi, insegna all’Accademia ...