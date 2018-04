Prezzo Halo 5 scontato nei Deals with Gold | tutte le offerte Xbox One dal 17 aprile

optimaitalia

(Di martedì 17 aprile 2018) Nuove fantasticheneidi questa settimana perOne e360. Questa volta ci sono degli sconti niente male, prima di tutto su5 Guardians, un capitolo che non ha incontrato in effetti una grande accoglienza di critica e pubblico. Ma a questofino al 45%, si potrebbe fare un tentativo. Nella campagna del gioco ci sarà una nuova e intensa trama su scala galattica: si potrà giocare nei panni di Master Chief e dello Spartan Locke in una caccia che si svolge in tre nuovi mondi. Non solo single player, ci sono poi diverse modalità multiplayer come Warzone e la co-op.Tra le altre ottimepresenti nei nuovi, che ricordiamo dureranno solo una settimana a partire da oggi, c'è Rise of the Tomb Raider con sconti fino al 70%. Questo è stato sicuramente uno dei migliori capitoli della serie. uscito prima in esclusiva su ...