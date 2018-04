Premio Anna Magnani 2018

Il Museo americano dell'Olocausto revoca un Premio a San Suu Kyi. "Non ha condannato le violenze sui Rohingya" : Il Museo dell'Olocausto degli Stati Uniti ha deciso di togliere alla leader birmana San Suu Kyi il premio "Elie Wiesel", un importante riconoscimento per i diritti umani che le era stato consegnato nel 2012. Il motivo è la mancata condanna delle violenze avvenute nel suo Paese ai danni della minoranza dei Rohingya, una persecuzione equiparata dall'Onu a pulizia etnica.Il Museo dell'Olocausto da anni ha abbracciato la causa della minoranza ...

La Vedova Winchester : recensione del thriller soprannaturale con il Premio Oscar Helen Mirren : Arriva nelle sale cinematografiche italiane “La Vedova Winchester”, il thriller sovrannaturale diretto dai fratelli Spierig con il premio Oscar Helen Mirren. Il film è tratto dalla vera storia di una delle case più infestate del mondo: la Winchester Mystery House di San Jose in California. La pellicola è stata presentata dall’attrice Helen Mirren in anteprima in Italia lo scorso 13 febbraio a Roma presso la Casa del Cinema a ...