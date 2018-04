Premier al Manchester City | che festa sul ‘sobrio’ aereo del presidente VIDEO

Probabili Formazioni Bournemouth-Manchester United - Premier League 18-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Bournemouth-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Entrambe le Formazioni con gli 11 titolari. Il match, valevole per la 35^giornata di Premier League, vedrà la sfida al Vitality Stadium tra i padroni di casa del Bournemouth e il Manchester United. Cherries che vengono dalla sconfitta contro il Liverpool nell’ultimo match di campionato, che li mantiene ancora stabili all’11^posizione ...

Premier League - il Manchester City è campione : il titolo lo porta il… West Bromwich : Premier League, il Manchester City è campione, la squadra di Guardiola vince il titolo grazie al West Bromwich che nella gara di oggi ha vinto contro il Manchester United, unico risultato possibile per chiudere definitivamente i conti. Nella gara di ieri il Manchester City ha vinto contro il Tottenham, oggi tutti sul divano per la partita tra United e West Bromwich, blitz esterno grazie ad una rete di Rodriguez al 73′. Lo United non può ...

Il Manchester City vince la Premier League - l'ennesimo capolavoro di Guardiola : ... grazie alla sua impressionante velocità , raggiunge i 35.04 km/h , e alla sua tecnica straordinaria nello stretto che lo consacrano già tra i migliori calciatori al mondo. 13 i gol in questa ...

Premier League - il Manchester City si riscatta : blitz sul campo del Tottenham : Tottenham-Manchester City 1-3 – Il Manchester City riscatta l’eliminazione in Champions League contro il Liverpool e si avvicina sempre di più al titolo, può festeggiare già nelle prossime ore. La squadra di Guardiola passa in doppio vantaggio con Gabriel Jesus (22’) e Gundogan (24’), Eriksen (42’) riapre la partita ma Sterling al 72′ chiude definitivamente i conti, il Manchester City super in Premier meno in Champions League. ...

Manchester City - Guardiola : 'United e Chelsea non vogliono la Var in Premier League' : 'Comunque succederà, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo gli arbitri vanno aiutati - le sue parole sull'avvento della Var - Oggi il calcio è più veloce, più rapido. Ancora adesso, per ...

Probabili Formazioni Tottenham-Manchester City - Premier League 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Ballottaggio in difesa per gli Spurs; ancora panchina per Aguero nei Cityzens. Altro match point per il Manchester City, che nella gara valevole per la 34^giornata di Premier League, se la vedrà contro il Tottenham a Wembley per portare a casa il campionato. Gli Spurs vengono dalla vittoria ottenuta contro lo Stoke City nell’ultima gara di ...

Video/ Manchester City Manchester United (2-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Manchester City Manchester United (2-3): highlights e gol della partita, il derby vinto in rimonta da José Mourinho su Pep Guardiola (Premier League) che non festeggia il titolo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Il City può vincere la Premier League nel derby di Manchester : Tradotto: stasera Guardiola potrebbe vincere il campionato davanti a Mourinho, il suo più grande rivale The post Il City può vincere la Premier League nel derby di Manchester appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Manchester City-Manchester United - Premier League 07-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 18.30: In dubbio Aguero nei Cityzens; assente Jones nei Red Devils. E’ il big match della 33^giornata di Premier League ed è il Derby di Manchester quello che andrà in scena all’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il Manchester United. Cityzens che vengono dalla brutta sconfitta rimediata in Champions League contro ...