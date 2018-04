Poste : incontro con Anci - verso nuova organizzazione recapito (2) : (AdnKronos) – L’ incontro , che ha riguardato soprattutto le modalità di svolgimento del servizio nei piccoli Comuni, si muove innanzitutto nella direzione del dialogo e della condivisione con le Istituzioni e le comunità locali; l’obiettivo è quello di migliorare costantemente la qualità del servizio offerto su tutto il territorio nazionale, in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai cittadini che ispireranno sempre più ...

Poste : incontro con Anci - verso nuova organizzazione recapito : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Poste Italiane sta implementando una nuova organizzazione del recapito per garantire un servizio più efficiente ed economicamente sostenibile in un contesto che vede da un lato la costante diminuzione dei volumi di posta tradizionale ma, dall’altro, l’aumento ad esempio dei pacchi dell’e-commerce, che genera nuove opportunità di implementazione dei servizi. Lo rende noto Poste Italiane e Anci ...

Poste : incontro con Anci - verso nuova organizzazione recapito (2) : (AdnKronos) – L’ incontro , che ha riguardato soprattutto le modalità di svolgimento del servizio nei piccoli Comuni, si muove innanzitutto nella direzione del dialogo e della condivisione con le Istituzioni e le comunità locali; l’obiettivo è quello di migliorare costantemente la qualità del servizio offerto su tutto il territorio nazionale, in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai cittadini che ispireranno sempre più ...

Salvaguardia ambientale - Potere al Popolo : 'le nostre proPoste il 21 febbraio in un incontro presso la zona Ferrovieri di Vicenza' : ... trasporto pubblico basato sui reali bisogni delle classi popolari e sul rispetto dell'ambiente, con una rete ciclabile collegata e non a macchia; - una politica a "Rifiuti Zero"; - ...