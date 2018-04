Porsche | - Test in pista per la 718 Boxster Spyder

quattroruote

(Di martedì 17 aprile 2018) La718è stata fotografata al Nürburgring. L'edizione speciale della roadster tedesca è ormai prossima al debutto e si trova sul circuito tedesco probabilmente per la messa a punto finale. L'assenza di camuffature sembra confermare l'imminente lancio commerciale, con la produzione, come da tradizione, in tiratura limitata.Al Ring senza protezioni. Il prototipo delle immagini gira incon la capote chiusa. Questo elemento è molto diverso da quella delle altre 718: si tratta di un telo dalle dimensioni ridotte con agganci semplificati, molto simile a quello proposto sulla serie precedente e dotato di movimento manuale. La sua forma, con il piccolissimo lunotto verticale e i tiranti posteriori, è conseguenza del nuovo andamento del cofano posteriore con i due rigonfiamenti che partono dai rollbar anteriori, una soluzione che contribuisce a ridurre il ...