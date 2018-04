Ponte del Primo Maggio in arrivo | ecco le scuole che faranno il week end lungo

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...

Lo sciopero è furbetto : per insegnanti e bidelli maxi Ponte di 10 giorni : Si attrezzino i genitori senza un piano B: straordinari alle baby sitter o nonni da richiamare all'ordine perché quest'anno il calendario dei ponti, uniti ad un sapiente piano di scioperi, rischia di lasciare a casa gli scolari per dieci sontuosi giorni; da mercoledì 25 aprile fino a venerdì 4 maggio. Altro che vacanze di Pasqua, quelle sono passate in un lampo, in fondo una settimana scivola via in fretta; invece, con lo sciopero dei docenti e ...

Le sagre del Ponte di aprile : protagonista il vino : Le sagre del ponte di aprile: protagonista il vino Tante manifestazioni enologiche in programma in tutta Italia, ma ci sono anche eventi nella natura, giochi e sport. Gli appuntamenti dal 21 al 25 aprile. Continua a leggere

Con il Ponte dell'1 maggio - scuole chiuse dal 30 aprile (ma lo stop potrebbe durare fino al 4) : Gli studenti che iniziano già a spuntare i giorni sul calendario in attesa delle vacanze estive con l'arrivo del primo maggio potranno iniziare a rallegrarsi. Le scuole, infatti, potrebbero restar chiuse anche il 30 aprile, consentendo una lunga vacanza post weekend. Con lo sciopero dei docenti e del personale Ata proclamato dall'Anief, il sindacato dei precari, previsto per il 2 e il 3 maggio prossimi, lo stop potrebbe prolungarsi fino ...

Danni alla salute di chi fa il Ponte del 1° maggio : Danni alla salute di chi fa il ponte del 1° maggio – Crollano i ponti delle autostrade, non crollano mai i ponti tra una festa e l’altra, a beneficio di quei lavoratori che possono permetterselo. Il 1° maggio cade di martedì, quindi lunedì 30 aprile San ponte Martire. I sindacati degli statali, categoria che riesce spesso a non farsi detrarre le giornate di sciopero dalla busta paga, hanno pensato bene di proclamare uno sciopero per il 2 e ...

Prato Nevoso (Cuneo) : neve abbondante - apertura straordinaria nel Ponte del 25 aprile : Grazie alla neve ancora abbondante, è stata annunciata l’apertura straordinaria del comprensorio sciistico di Prato Nevoso (Cuneo) nel ponte del 25 aprile: da sabato 21 a mercoledì 25 gli impianti resteranno aperti 7 ore al giorno, dalle 8 alle 15. Oggi lo spessore sulle piste di Prato Nevoso va da 180 a 250 cm. L'articolo Prato Nevoso (Cuneo): neve abbondante, apertura straordinaria nel ponte del 25 aprile sembra essere il primo su Meteo ...

Pontecosi : un punto d'oro sul campo della Montagna Pistoiese : di lorenzo fiori 2-2 Montagna Pistoiese: Giovannelli, Somahla, Prioreschi, Di Rocco, Marrucci , 12' s.t. Orsucci, , Petrolini Mattia, Ferrari Andrea, Semini , 30' s.t. Ferrari Luca, , Sanno , 22' s.t.

Le sagre del Ponte di aprile : protagonista il vino : Non mancano la musica e gli spettacoli degli artisti di strada. Info: www.fierabirra.it. FIOR D'ALBENGA - Albenga , Savona, " Il Ponente ligure si colora di fiori variopinti e Albenga si trasforma in ...

Lazio-Roma 0-0. Cori contro Anna Frank sul Ponte Milvio prima della partita : partita ad alta tensione la stracittadina romana. Allla fine è pari tra biancocelesti e giallorossi Lazio-Roma, qui la diretta testuale del derby dalle 20.45 Real Madrid-Juventus, Buffon: "Ridirei le ...

Calcio - tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

Ponte di Piave. Cristian Maitan Miglior Sommelier del Veneto : A soli 23 anni Cristian Maitan da Ponte di Piave è il Miglior Sommelier del Veneto 2018. E’ trevigiano ma iscritto

Manutenzione del Ponte sul Po - sinergia tra le province di Piacenza e Cremona : ... penso al rapporto fra Castelvetro " Cremona, ma c'è anche bisogno di sostenere filiere, rapporti economici e commerciali che si sviluppano fra le due sponde e che alimentano l'economia dei diversi ...

Siria - l’indignazione del Papa : i tentativi diplomatici dei Pontefici in guerra Video : Dopo la benedizione Papa Bergoglio si pronuncia sul recente massacro avvenuto a Douma. I bombardamenti hanno colpito un ingente numero di civili, e si sospetta la presenza di sostanze chimiche nelle bombe [Video]. Si contano 70 morti e centinaia intossicati e la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Il Papa invita i paesi al negoziato, unica via per fermare le stragi e ottenere la pace. Ritiene che nessun massacro abbia una giusta ...