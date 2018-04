Polveriera Juventus | Madrid peggio di Cardiff | strascichi pesantissimi | incubo “zero

calcioweb.eu

(Di martedì 17 aprile 2018) La vittoria contro la Sampdoria non ha mascherato il nervosismo in casa: l’eliminazione dicontinua a fare male e rischia di lasciaresul cammino dei bianconeri in stagione. Lo scudetto è certamente più vicino, ma non è tutto oro quello che luccica: i 6 punti di vantaggio con il Napoli non sono particolarmente rassicuranti, soprattutto in una condizione di tale nervosismo in casa bianconera. Domani c’è una partita delicata a Crotone, poi lo scontro diretto di Torino. Poi laandrà in trasferta a San Siro sul campo dell’Inter ancora in corsa per la Champions, e il 13 maggio ancora una trasferta difficile all’Olimpico contro la Roma che avrà disperato bisogno di punti anche nella penultima giornata. Il calendario del Napoli è molto più semplice, già a partire da domani. La partita di Crotone per la Juve non sarà una ...